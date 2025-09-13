Tellado supone la primera victoria de Mazón antes del congreso del PP

Carlos Mazón ha tardado poco en reaccionar al anuncio de que Miguel Tellado será el nuevo secretario general del PP, el hombre fuerte en la sede de la calle Génova. “La persona que más cerca ha estado de la Comunitat estos meses, el que mejor conoce el PPCV y al que más le debemos”, ha publicado en sus redes sociales el jefe del Consell.

Las frases destilan alegría. No es casual. Es un primer triunfo de Mazón antes de entrar en el congreso de Madrid de este fin de semana. El gallego y el valenciano tienen una buena conexión forjada a través de la veterana diputada Macarena Montesinos, madrina política del hoy president de la Generalitat.

Tellado redobla su apoyo a Mazón y llama al PP a “trabajar bajo su liderato” / Pilar Cortés

Como publicó este diario, uno de los principales deberes que el nuevo secretario general encontrará encima de la mesa es la decisión sobre el futuro de Mazón. La elección de Tellado refuerza las posibilidades de este de mantenerse en el Palau hasta 2027 e incluso le permite soñar con ser candidato en las próximas elecciones autonómicas, a pesar de la cuestionada gestión de la mortal dana del 28 de octubre de 2024. Pasados ocho meses, y tras presentar las líneas del plan de reconstrucción (la primera condición que Alberto Núñez Feijóo puso de cara a su futuro fue esa: el estado de la reconstrucción), Mazón se muestra más fuerte.

Así, el principal problema que aparece en estos momentos para los intereses políticos del barón del PPCV es el avance de la instrucción judicial, que tiene el foco en la reacción “tardía” y “errónea” del Consell, responsable de la emergencia, el día de la catástrofe.

El principal problema que aparece para los intereses de Mazón de continuar es la instrucción judicial sobre la riada

Todo indica que Mazón va a salir de este cónclave con una dirección del partido más sensible a su situación. No es solo el caso de Miguel Tellado. El otro nombramiento anunciado esta mañana, el de Ester Muñoz como portavoz en el Congreso de los Diputados, también es considerado en el universo popular como favorable al presidente del PPCV, ya que se trata igualmente de una dirigente del círculo de confianza de Montesinos en Madrid.

Los movimientos ejecutados por Feijóo en la dirección han caído como una losa en el sector popular valenciano crítico con la actuación de Mazón el 29 de octubre y que defiende la necesidad de un congreso autonómico de renovación. “Un desastre para el PPCV”, sentenciaba en privado un ex alto cargo a este diario.