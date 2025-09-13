Los viajes del Castellón Sénior toman la delantera al Imserso: la fecha de las primeras salidas

Los viajes subvencionados para mayores del programa Castellón Sénior, dependiente de la Diputación Provincial, tomarán una temporada más la delantera al Imserso, que impulsa el Ejecutivo central, al ponerse en marcha las primeras salidas este mismo mes.

La iniciativa provincial se adentró durante el mes de agosto en la fase de comercialización, permitiendo a los beneficiarios reservar sus escapadas durante un plazo de 15 días una vez recibida la carta de resolución del Patronato Provincial de Turismo. De hecho, la Asociación Provincial de Agencias de Viajes constató «un buen ritmo de ventas de los viajes de la Diputación» en las últimas semanas, tal y como apuntó a este diario el presidente de la organización empresarial, Diego Tirado.

Destino: Alcossebre

Superado este trámite, será el próximo domingo, 21 de septiembre, cuando se produzca la primera salida, que será con destino a la localidad castellonense de Alcossebre, tal y como confirman fuentes provinciales.

En cambio, como ya se informó, la nueva temporada de viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) no echará a andar hasta por lo menos el mes de octubre, pues será el día 6 cuando arranquen las ventas de las salidas en Castellón y el conjunto de la Comunitat Valenciana, demorándose así el disfrute de las escapadas hasta las semanas siguientes. En estos momentos, de hecho, el organismo dependiente de la administración central está remitiendo las cartas de acreditación a los beneficiarios.

Más allá, cabe recordar que la oferta disponible este año para Castellón Sénior alcanza las 12.398 plazas, un 34,7% más, a raíz del incremento del presupuesto del programa en un 25% hasta alcanzar 1.500.000 euros.

Tres opciones

Las personas beneficiarias pueden elegir entre tres opciones para viajar en dos periodos, de septiembre a diciembre y de enero a julio. La primera modalidad, centrada en las vacaciones en la costa de Castellón, comprende la estancia durante seis días y cinco noches en pensión completa en hoteles y apartahoteles ubicados en la zona litoral de la provincia.

La segunda opción, bautizada como rutas de patrimonio histórico, cultural y natural, consiste en salidas durante tres días y dos noches en jornadas laborables, que contemplan estancia en alojamientos del interior en régimen de media pensión. Por último, los turnos vacacionales para las estancias en balnearios permiten disfrutar de seis días y cinco noches en este tipo de establecimientos y alojamientos próximos.