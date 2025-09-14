El aeropuerto de Castellón, una década de despegue

A las 10.25 horas del 15 de septiembre del 2015 aterrizaba en el aeropuerto de Castellón un Boeing 737-800 de la aerolínea Ryanair procedente de Londres-Stansted con 186 pasajeros a bordo. Era el primer vuelo regular de la infraestructura y centraba todas las miradas, pues llegaba cuatro años después de aquella controvertida inauguración del 2011.

Este lunes se cumplen 10 años desde la puesta en marcha de la primera conexión aérea regular, con Reino Unido, que hoy en día sigue formando parte de la oferta de vuelos desde Castellón. Las cifras de actividad, en esta década, han crecido notablemente.

Son 1.521.753 los pasajeros que en todo este tiempo (hasta el final de agosto) han pasado por las instalaciones de Vilanova d’Alcolea a través de los 64.120 despegues y aterrizajes que se contabilizan. De hecho, el objetivo pasa por superar los 300.000 usuarios anuales este 2025, habiendo operado este verano 14 rutas regulares, el mayor volumen hasta el momento.

Vuelo inaugural de la ruta a Londres, el 15 de septiembre del 2015 / MANOLO NEBOT

Mediterráneo se adentra en la infraestructura de la mano de sus trabajadores, como testigos de este despegue del aeropuerto de Castellón, justo cuando reciben y despachan uno de los aviones de la conexión londinense.

Elisa Fuertes, agente de facturación, desempeña una de las labores más visibles para los pasajeros. «Atendemos al pasajero cuando llega, facturamos su equipaje y luego los embarcamos al avión», concreta sobre las tareas que desempeña de forma habitual. En ese momento, las pantallas indican que ya se encuentran abiertos los mostradores para realizar el check-in y entregar el equipaje para los pasajeros con destino a Londres-Stansted.

«Cada día es diferente», señala Elisa, pues el trato directo con los usuarios hace única cada jornada, dando pie también a anécdotas. «Una vez nos llegó un avión sin ninguna maleta a bordo. Nos encargamos también de las reclamaciones y fue un día, digamos, gracioso, porque nadie recibió su equipaje a la llegada al aeropuerto», relata.

Pasajeros facturan sus maletas. / ERIK PRADAS

Completados los trámites previos al vuelo, llega el turno de superar el control de seguridad, pieza fundamental de cualquier aeropuerto para minimizar cualquier riesgo y evitar incidencias. Un proceso que depende de Elena Muñoz, jefa de Seguridad del aeropuerto de Castellón, y en el que intervienen diferentes agentes. «En la oficina local de seguridad coordinamos toda la gestión tanto con Guardia Civil como con Policía Nacional y con nuestra empresa de seguridad privada, que es Clece, para controlar y coordinar todos los accesos a lo que llamamos zona restringida y que nadie lo haga con algún objeto prohibido o con acreditación o tarjeta de embarque que no sea válida», indica.

El filtro de seguridad, de hecho, da pie a «anécdotas diarias», como confiesa Elena. «La gente se lleva cosas muy pintorescas a sus casas cuando vienen de vacaciones. Desde piedras de la playa hasta caracolas de dimensiones enormes. En definitiva, cosas que no deben de volar y que resultan llamativas», traslada la jefa de Seguridad, que tilda de «cambio radical» la evolución del aeropuerto de Castellón. «Estamos contentísimos de que tome forma», dice, pues «desde cuando empecé en 2016 a ahora, hemos pasado de tener una ruta a Londres a muchísimas conexiones».

El aeropuerto de Castellón, una década de despegue / ERIK PRADAS

Una vez superado el control y transitado por el duty-free se alcanza la sala de embarque, quedando ya solo esperar a la llamada para embarcar y pasar, si corresponde como cuando se viaja a la ciudad de Londres, la última revisión del pasaporte.

El cerebro

Sin embargo, aunque no nos crucemos con ellos ni los veamos, existen otras personas que trabajan para que todo el engranaje que supone un aeropuerto funcione. Uno de esos empleados es Inés Altur, quien está al frente de la dirección de Operaciones y Mantenimiento. «Soy responsable de la gestión del mantenimiento para que todo lo que se ve funcione correctamente para la seguridad y también coordino el departamento de operaciones», explica desde la terminal la responsable, quien trabaja en la dotación desde 2018.

«Hemos vivido el incremento de la actividad con mucha ilusión. Es un proyecto importante para la zona y todos los que trabajos aquí. Hemos visto cómo el esfuerzo de todos se materializa con más vuelos comerciales, más vuelos de entrenamiento de aeronaves e incluso proyectos innovadores relacionados con el espacio», valora Inés.

Operarios cargan las maletas en la bodega del avión. / ERIK PRADAS

También en la cara menos visible del aeropuerto, pero clave para que funcione sin incidencias, se encuentra Sergio Renau, quien forma parte de la oficina del Centro de Coordinación y Operaciones (Cecoa). «Nosotros somos un poco el cerebro del aeropuerto. Coordinamos a la torre, a los bomberos y al final todo lo que un avión necesita para aterrizar, desde la hora a la que se cierra y se abre hasta si necesita catering», detalla Sergio a pie de avión mientras se cargan y descargan las maletas, se reposta el combustible y se deja todo listo para que parta hacia su destino a la hora prevista.

«Entré con una ruta»

La dimensión de las tareas asociadas al Cecoa también ha ido aumentando de la mano del crecimiento de la actividad. «Cuando yo entré había una ruta y este año hemos tenido 14», comenta Sergio, quien indica que pese a que la complejidad va a más, «lo bueno es que como hemos crecido junto al aeropuerto nos hemos acostumbrado a la carga de trabajo».

«Hoy sabemos hacer mil cosas más que cuando empezamos», admite el trabajador. En la otra cara están pasajeros como María José Galán, vecina de Vila-real: «He usado muchas veces el aeropuerto. Me gusta mucho. Es muy cómodo y accesible. Lo he elegido para viajar a Londres por comodidad», valora justo antes de subirse al avión junto a su hermana, Rosana Galán, que coge un vuelo pro primera vez. «Está siendo una experiencia brutal. Me parece muy cómodo tener un aeropuerto en Castellón y no tener que irte hasta València», incide.

La aeronave de Ryanair, estacionada en el aeropuerto. / ERIK PRADAS

A la hora asignada, tras estar preparado incluso antes de tiempo, el vuelo de Ryanair despega desde Castellón hacia su destino como ya han hecho otro esa misma mañana. Un gesto que se repite ya como algo cotidiano, pero que no lo era hace una década.

«El aeropuerto ha experimentado un importante desarrollo, como atestiguan las cifras de rutas, pasajeros y operaciones», declara el director general de Aerocas, Justo Vellón, quien destaca «el proceso que se ha seguido hacia un modelo de aeropuerto diversificado, en el que tráfico comercial convive con otras actividades de tipo industrial e incorpora la innovación y la formación como ejes principales».

Las etiquetas

A pesar de ello, la infraestructura sigue lidiando con ataques que aluden a aquella idea del «aeropuerto sin aviones» de tiempo atrás. «Las cifras desmienten ese tipo de etiquetas, que no se corresponden con la realidad actual del aeropuerto», responde Vellón, haciendo referencia a los más de millón y medio de pasajeros que acumula en la última década.

El aeropuerto de Castellón, una década de despegue / ERIK PRADAS

La instalación, por tanto, mira ahora hacia el futuro, «apostando por un crecimiento diversificado, que pasa por incrementar el tráfico aéreo, así como por la captación de empresas vinculadas a los ámbitos aeronáutico y aeroespacial», sostienel director general de Aerocas. Lo hace también «avanzando hacia la autosuficiencia y sostenibilidad, así como a incrementar el impacto positivo en el territorio, la sociedad y la economía» o «incorporando la innovación como eje fundamental».