Alerta amarilla por lluvias este domingo en Castellón

Castellón afronta este domingo el impacto de una masa húmeda mediterránea que ha activado la alerta amarilla por lluvias en el norte de la provincia, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las precipitaciones podrían ser localmente fuertes y persistentes en el litoral castellonense, especialmente durante las primeras horas del día.

El cielo permanecerá cubierto en toda la provincia de Castellón, donde las lluvias podrían ganar intensidad de forma puntual. En Valencia y Alicante, aunque la nubosidad será menor, también se esperan chubascos intermitentes en sus litorales durante la mañana, sin descartar que alguno llegue con fuerza moderada. Todo apunta a una mañana inestable, marcada por cielos grises y precipitaciones.

En definitiva, será un domingo marcado por la inestabilidad y la amenaza de lluvias en buena parte del territorio valenciano, con especial atención al norte de Castellón, donde las precipitaciones podrían causar incidencias. Las previsiones apuntan a que el lunes traerá consigo una tregua meteorológica, con cielos más despejados y menor probabilidad de lluvia.

Precipitación registrada en las últimas 24 horas. / AVAMET

En cuanto a las temperaturas, se espera que las mínimas suban ligeramente en el sur de Valencia y norte de Alicante, mientras que en el resto de la Comunitat Valenciana se mantengan estables. Las temperaturas máximas experimentarán un descenso generalizado, que será más acusado en el prelitoral de Valencia, dejando una sensación térmica más suave y agradable respecto a días anteriores.

