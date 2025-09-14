El Capla Festival facilita el acceso con líneas de bus y TRAM especiales

El próximo 4 de octubre, Castelló vivirá la primera edición del Capla Festival, una jornada que reunirá a miles de personas en el Recinto de Ferias y Mercados. El evento contará con 12 horas de música ininterrumpida, desde las 15.30 hasta las 03.30, con un cartel de artistas de primer nivel encabezado por Fangoria, La LaLoveYou, Sidonie, Seguridad Social, Nancys Rubias, We Are NotDJs y Valiente Bosque.

Con el objetivo de garantizar la comodidad de los asistentes, la organización ha diseñado un servicio especial de autobuses que conectará diferentes municipios de la provincia con el recinto. Este sistema de transporte permitirá disfrutar del festival sin preocuparse por el tráfico, aparcamiento o regreso. Las rutas incluyen salidas desde la Valld’Uixó, l’Alcora, Orpesa, Burriana, Benicàssim, Onda, Vila-real, Nules y Almassora, con horarios pensados para llegar cómodamente al festival y con viajes de regreso a las 01.30 y a las 03.30.

Además, el festival contará con el apoyo del TRAM de Castelló, que ampliará su horario en la capital para garantizar la vuelta a casa de quienes residan en la ciudad.

Estos servicios representan una apuesta por la movilidad sostenible, reduciendo el impacto ambiental del evento y ofreciendo una alternativa cómoda y segura. Las plazas son limitadas y se recomienda reservar con antelación. Más información sobre el festival y sus servicios en caplafestival.com.