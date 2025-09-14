Barrachina urge revisar las reglas fiscales para las entidades locales de Castellón

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachinaencabeza una nueva reivindicación al Gobierno de España con el fin de urgir la revisión y actualización de las reglas fiscales que se aplican a las entidades locales.

El ejecutivo provincial, con este fin, impulsa una moción para su aprobación en el pleno del próximo martes, 16 de septiembre, a través de la que se reiterará la demanda al Gobierno central de lograr una distribución más justa de los recursos estatales, en beneficio de los castellonenses.

"Alzar la voz"

Barrachina insiste en que «vamos a alzar la voz las veces que hagan falta hasta que nos escuchen y la provincia de Castellón deje de ser ninguneada». En cuanto a las demandas a las que hace referencia la moción, la presidenta subraya que «hasta el Tribunal de Cuentas nos ha dado la razón y pone de manifiesto la conveniencia de establecer medidas que llevamos reivindicando desde hace tiempo, como revisar y actualizar las reglas fiscales a la situación económico-financiera actual».

Desde la institución provincial se refieren a una resolución del Tribunal de Cuentas, publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE), que insta al Gobierno a revisar y actualizar las reglas fiscales a la situación económico-financiera actual del conjunto de las entidades locales, manteniendo los criterios que permiten el saneamiento de las cuentas, pero facilitando una expansión financiera que permita atender, con solvencia, las competencias municipales.

«Una exigencia que desde la Diputación de Castellón venimos reclamando de manera reiterada», recalca la presidenta provincial. La mencionada resolución pide actualizar las asignaciones por la participación en los tributos del Estado, neutralizando así la merma sufrida por las prórrogas de los Presupuestos Generales, y pide suspender las reglas fiscales a todos los municipios afectados por las inundaciones de octubre y noviembre de 2024.

Apoyo al municipalismo

«Desde el gobierno provincial vamos a seguir alzando la voz siempre a favor de la autonomía local y a favor del municipalismo, y por ello vamos a seguir reclamando la urgencia de adoptar medidas legislativas que permitan a los gobiernos locales recibir, con carácter urgente, las entregas a cuenta actualizadas por su participación en los tributos del Estado», sentencia Barrachina.

La moción reitera además la petición de reunión a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante el silencio, como recogió este diario, a solicitudes anteriores de la presidenta.