Los convenios laborales de Castellón vuelven a calentar motores tras el fracaso de las 37,5 horas

El Gobierno perdió el jueves la votación que debía poner en marcha uno de los planes más controvertidos de los últimos tiempos en materia laboral: la reducción de la jornada de trabajo a las 37,5 horas semanales. Algo que afectaba de manera especial a Castellón.

El PP y Vox ya habían anunciado que votarían en contra, pero la postura negativa de Junts, socio de legislatura del Ejecutivo de Pedro Sánchez, dio al traste con el proyecto de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Los sindicatos de la provincia se concentraron el mismo jueves frente a la sede de la patronal CEV Castellón para defender una reducción de jornada que, hasta que no cambie la aritmética parlamentaria o la postura de algún partido político, no se aplicará. Este asunto fue uno de los principales caballos de batalla en la negociación de convenios en sectores relevantes para la economía provincial.

La cerámica, a partir de octubre

El largo debate sobre las 37,5 horas no solo estuvo presente en el último convenio de la cerámica, firmado este verano. También fue un argumento esgrimido por la patronal Ascer en el acuerdo vigente en 2023 y 2024. El de 2025 se firmó por solo un año, con la incertidumbre sobre la jornada laboral como uno de los principales escollos. "La incertidumbre sobre este asunto impide tomar decisiones económicas hasta conocer el desenlace", señalaron en febrero.

Finalmente se llegó a un pacto, con el compromiso de que a partir de octubre se empezará a negociar un nuevo convenio. El responsable de UGT Industria en Castellón, Javier Ferreres, lamentó que el Congreso no aprobara el límite de horas semanales, aunque reconoció que supone "un escollo menos" para pactar con la patronal. Desde CCOO, Jordi Riera apuntó que se despeja un interrogante, "pero por la experiencia de convenios anteriores, no ha habido negociación sin problemas, y suponemos que se buscarán nuevos argumentos".

Los transportistas, dentro de dos meses

En lo que coinciden los dos sindicatos es en la intención de que el nuevo convenio de la cerámica se convoque pronto. Riera explicó que los delegados "ya están recopilando datos" y Ferreres añadió que habrá encuentros previos para presentar una propuesta conjunta. Entre las prioridades está el deseo "de reducir el número de horas anuales". En el convenio de 2024 se bajó de 1.776 a 1.768 horas. Los sindicatos recuerdan que es uno de los sectores industriales que más horas trabaja en España.

El colectivo de transportistas también tuvo como debate central las 37,5 horas. Finalmente aprobaron una prórroga del convenio vigente, con una subida salarial del 3,5% y un aumento del 2% en dietas. El sindicalista Víctor García (CCOO) considera que lo ocurrido en el Congreso "cierra la puerta a la reducción de la jornada a corto plazo, lo que reduce la incertidumbre y debería facilitar la próxima negociación".

Hostelería: una cláusula que da estabilidad

Como en la cerámica, las partes de la negociación del transporte se comprometieron a sentarse antes de fin de año, cuando acaba la vigencia. García calcula que será "dentro de dos meses, ya que hubo acuerdo de ponerse a finales de noviembre". En cuanto a los plazos, los sindicatos quieren que el nuevo convenio dure al menos dos años, para evitar el desgaste de negociaciones anuales.

El sector de la hostelería, que afecta a más personas en Castellón, afrontó el debate de las 37,5 horas de forma secundaria. Se pactó una subida salarial del 3,5% para este año y aumentos ligados al IPC más un 0,5% o 1% según categorías. Además, el convenio se firmó hasta diciembre de 2028, con una cláusula que prevé que, "si se modifica el Estatuto de los Trabajadores con una reducción de jornada, determinadas partes del convenio decaerán". Al no haber cambios, el acuerdo sigue vigente.