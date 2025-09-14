Castellón afronta un otoño incierto por la guerra arancelaria y la debilidad europea

Los últimos meses del año suelen ser, desde el punto de vista meteorológico, los que más lluvia acumulan en Castellón. Y en la recta final de este 2025 todo apunta a que el cielo no va a ser lo único que amanecerá más de un día encapotado. El nuevo curso económico arranca con algunos nubarrones y, como ha ocurrido más veces, las tormentas llegan de fuera. La guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos y la debilidad de la economía europea, el principal mercado de los productos "made in Castellón", amenazan con impactar de lleno en la provincia y teñir de oscuro unos meses que se preveían de colores. Sin embargo, no todo son escollos. El mercado laboral sigue dando señales de robustez, la demanda de las familias continúa al alza y el BCE mantiene los tipos de interés en el 2%, lo que aporta una gran estabilidad a los hogares y a las empresas.

El impacto de los aranceles

Si hay un líder político mundial que quita el sueño a buena parte de los empresarios de Castellón, sobre todo a los del sector azulejero, es Donald Trump. Tras la amenaza de un arancel del 30%, el presidente de Estados Unidos ha acordado con la Unión Europea (UE) que el gravamen será del 15%, algo que, sin duda, tendrá consecuencias para una industria que tiene a este país como principal cliente internacional. Pero no todo está perdido. El Tribunal Supremo decidirá la primera semana de noviembre si la medida estrella de la política económica del líder republicano es legal y, en el caso de que no lo sea, Trump podría verse obligado a dar marcha atrás.

José Manuel Salvador, decano del Colegio de Economistas de Castellón, destaca el clima de incertidumbre: "La justicia norteamericana está poniendo problemas a Trump con los aranceles. Si finalmente ese 15% se reduce, eso puede mejorar un poco las perspectivas de la economía", dice.

Inseguridad global y visión empresarial

Del clima de inseguridad global habla también Carmelo Martínez, presidente de la patronal CEV en Castellón, que asegura que el tejido empresarial encara la situación "con esfuerzo y pragmatismo, buscando oportunidades que sabrán transformar en realidades sólidas, sostenibles y generadoras de empleo".

Exportar azulejos a Estados Unidos podría ser mucho más caro, pero el acuerdo entre ese país y la UE afectará también a otros sectores. Y la agricultura es uno de ellos. "Bruselas ha pactado con la Administración Trump rebajas en los aranceles de determinados productos agrícolas, como los cítricos o los frutos secos, lo que nos va a perjudicar", añade el decano de los economistas de Castellón.

Otro quebradero de cabeza es el estancamiento de la economía europea. Durante el segundo trimestre del año, la zona euro tan solo creció un 0,1%, lastrada por la debilidad de la industria alemana, que se contrajo un 0,1%. Un enfriamiento que podría acabar afectando a Castellón, dado que Francia y Alemania son los dos principales clientes, seguidos de Estados Unidos, Italia, Portugal, Países Bajos y Reino Unido.

Fortalezas de la economía castellonense

Los nubarrones están claros, pero la economía de Castellón muestra también muchos signos de fortaleza. "Avanza la actividad en los sectores y las ramas líderes del territorio; en el turismo el número de viajeros y las pernoctaciones crece a tasas sensiblemente más dinámicas que en las otras dos provincias de la Comunitat; en el sector exterior, salvo en determinadas partidas relacionadas con los carburantes, las exportaciones avanzan a ritmos aceptables y el tráfico portuario en los últimos 12 meses crece a dos dígitos", subraya el presidente de CEV Castellón.

Este dinamismo al que se refiere Martínez tiene también su reflejo en el mercado laboral. La población activa ha aumentado en más de 21.000 personas en los últimos doce meses y 20.200 han encontrado un empleo. "La ocupación ha avanzado en todos los grandes sectores productivos, en el agrícola, la industria, la construcción y en servicios", resalta el presidente de la CEV en la provincia.

Retos pendientes en el empleo

Pero el mercado laboral también tiene asignaturas pendientes. Una es la falta de mano de obra en sectores como el ladrillo, la hostelería o el transporte. Otra, la jubilación del baby boom y el peligro de que se queden decenas de puestos y pequeños negocios sin cubrir por falta de relevo.