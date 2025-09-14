Un estudiante de Castellón, Medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Biología

Pau Alarcón, natural de Almasora ha obtenido la Medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Biología (OIAB), que se ha celebrado en Colombia del 8 al 13 de septiembre. Se trata de una competición anual de Biología entre estudiantes preuniversitarios de países iberoamericanos, en la que participan de países de Sudamérica, Centroamérica, Portugal y España, han informado fuentes de la delegación española. El ganador finalizó el Bachillerato en el IES Vila-Roja de esta localidad y comienza ahora estudios de Medicina, en la Universitat Jaume I de Castellón. La medalla de plata la ha logrado Sofía Requena, de Sagunt.

La olimpiada está organizada por profesorado voluntario de universidades y de centros educativos de secundaria y su objetivo es estimular el interés del alumnado en el estudio de la Biología, premiar públicamente el esfuerzo de los jóvenes talentos y propiciar las relaciones de amistad entre profesorado y alumnado.

En esta décimo octava edición, celebrada en Colombia, han participado un total de 16 delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Perú, Portugal, México, Paraguay, República Dominicana, con 56 estudiantes olímpicos seleccionados en sus fases nacionales y 32 docentes.

La delegación española estuvo conformada por los estudiantes Sofía Requena Skalska y Pau Alarcón Barberá, de la Comunitat Valenciana; Álvaro Murciano Ruiz, de Murcia, y Álvaro Gómez Valverde, de Asturias.

Los delegados de España y miembros del jurado fueron los profesores Luis Fernández López del Colegio Público Integrado Cova Terreña de Baiona (Galicia) y Antonio Gamundi Gamundi de la Universitat de les Illes Balears.

También se ha alzado con la medalla de oro esta Álvaro Murciano Ruiz, de Murcia, quien ha realizado todos sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San Buenaventura-Capuchinos, de la capital murciana, y ahora comienza estudios de Medicina en la Universidad de Murcia.

La Medalla de plata ha recaído en Sofía Requena Skalska, de Sagunto (Valencia), quien ha realizado todos sus estudios primarios y secundarios en el Colegio CEU San Pablo Moncada y ahora comienza estudios de Biomedicina en Londres.

Por último, Álvaro Gómez Valverde, de Oviedo, quien finalizó Bachillerato en el Colegio internacional Meres, e inicia estudios de Medicina en la Universidad de Oviedo, ha recibido la Medalla de bronce.

La copa de la OIAB se entregó a Brasil, ya que la décimo novena edición de esta olimpiada tendrá lugar en Sao Paulo en septiembre de 2026.