El Gobierno insta a Airbnb y otras plataformas a suprimir mil apartamentos turísticos de Castellón

La vivienda ha ascendido como una de las principales preocupaciones de la sociedad española y de Castellón. A la hora de determinar culpables, son muchas las voces que atribuyen el problema a la irrupción de las plataformas de alquileres vacacionales, como Airbnb. En grandes ciudades, estos pisos han dejado de dedicarse al arrendamiento a largo plazo para convertirse en alojamientos turísticos, reduciendo el parque de pisos en alquiler y elevando su cotización.

En los últimos tiempos se han llevado a cabo diferentes iniciativas por parte de las administraciones para poner control a esta situación. La más reciente tiene que ver con el registro impulsado desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que a través de una ventanilla digital cruza los datos procedentes del propio ministerio, los registradores y las plataformas "para evitar el fraude en los alojamientos temporales", señala el Gobierno.

1.011 pisos turísticos irregulares en Castellón

Como resultado de esta iniciativa, se han detectado 1.011 pisos de este tipo en Castellón considerados en situación irregular, por lo que se solicita a las plataformas dedicadas al alquiler por internet que retiren los anuncios. "Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales", apuntan desde la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. De estos inmuebles, 45 corresponden a la ciudad de Castelló de la Plana.

Una vez dado este paso, las plataformas de comercialización deben proceder a la retirada de los anuncios. Se puede dar el caso de que un mismo piso aparezca en varias páginas web al mismo tiempo. Airbnb ya ha dado a conocer su compromiso de retirar los pisos y colaborar con el ministerio, lo que "ayudará a dar forma a un futuro sostenible" a esta actividad.

En el conjunto de la Comunitat, los requerimientos para eliminar anuncios son 7.499. En la provincia de Alicante se concentra más de la mitad, con 4.734; mientras que en la de Valencia se han sumado 1.754.

Castellón, menos afectada que Alicante y Valencia

Los datos aportados desde la Delegación del Gobierno muestran que esta problemática afecta menos a Castellón. De hecho, ninguna localidad de la provincia se encuentra entre las que tienen más propuestas de retirada. Encabeza este listado València, con 731, seguida de cuatro municipios correspondientes a Alicante: Torrevieja (700), Dénia (538), Alicante (528) y Benidorm (476).

Con el registro y la Ventanilla Única Digital, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez busca "preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades", explican desde este departamento. A nivel estatal, desde que comenzó a funcionar este mecanismo, el 1 de enero, se han recibido 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas, lo que supone el 20,3%.

La Generalitat endurece las licencias

La Conselleria de Turisme también cuenta con mecanismos relacionados con los alquileres vacacionales. En los últimos meses, y en virtud de la nueva normativa aplicada desde el verano de 2024, en Castellón se ha retirado la licencia a 1.864 pisos de alquiler vacacional. Esto supone una merma del 12% del total existentes hace un año.

Las primeras supresiones se dieron en el mes de marzo, con la eliminación de 55 viviendas, al no aportar el registro de NIF o documento de residencia de los titulares. Posteriormente, se hicieron dos cribas más, por no contar con una referencia catastral única e individualizada. En el mes de julio, el departamento comandado por Marián Cano explicó que habrá nuevas fases, hasta fin de año.