Las marcas de coches chinos entran en el podio de ventas de Castellón

Hasta hace poco, sus marcas eran completamente desconocidas en las carreteras y calles de Castellón. Pero la agresiva campaña de precios y el avance de la electrificación han hecho que los coches de origen chino rueden más por la provincia.

Tanto es así, que en los últimos años han escalado sus ventas, hasta alcanzar posiciones privilegiadas. Un modelo de la marca MG, el ZS, se ha elevado como el tercero más vendido en la provincia en los primeros ocho meses de este año, con 257 unidades. Así lo reflejan las cifras facilitadas por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, Ganvam. Si se miran los resultados por marcas, la misma MG alcanza la posición 10 provincial, con 344 unidades.

China, potencia en el motor

El equilibrio de fuerzas de la geopolítica mundial lleva años en movimiento. China ha ido consolidando su peso como potencia alternativa a Occidente. Un camino de fortalecimiento que ha tenido en la economía un pilar fundamental, convirtiéndose el gigante asiático en un actor de referencia en sectores como la energía solar o el automóvil. En pocos años inunda con un galimatías de siglas y marcas —y, con ellos, de modelos asequibles económicamente— los concesionarios de todo el globo. Y la Comunitat Valenciana, pese a que su éxito es relativamente reciente, no es una excepción.

La amalgama de empresas tras esos nombres resulta variada y solo unas pocas firmas han desembarcado en la autonomía con más de una marca.

Del Estado a los magnates

De ellas, la que mayor entidad ha ganado es MG. Pese a que su trayectoria comenzó hace un siglo en Reino Unido, en 2005 fue comprada por la empresa china Nanjing Automobile que, dos años después, se unió con SAIC (Shanghai Automobile Industry Corporation) para formar SAIC Motor, una compañía que ha sido autora de casi la mitad de las ventas de coches chinos en la autonomía. El control de SAIC, además, se estima que al 70 % está en manos del Estado chino. Una situación que, no obstante, no es única.

Porque Chery, otro de los grandes, también tiene como principal accionista al propio gigante asiático. Sus principales marcas son Omoda o Jaecoo. La tríada la cierra la marca Ebro —española de origen pero revitalizada gracias a su alianza para producir en la antigua planta de Nissan en Barcelona—.

Grandes fortunas en la automoción

No obstante, más allá del Estado, hay grandes fortunas del país empujando otros emblemas de su automoción. El caso más claro es el de Li Shufu, uno de los diez hombres más ricos de China, al frente de Geely. Con Lynk & Co como principal bandera, su influencia en el mercado está al alza. Además de haber adquirido otras firmas europeas como Polestar, Volvo o Lotus, también es accionista del grupo Mercedes Benz y tiene un 17 % de las participaciones de Aston Martin. Con un perfil similar está Wang Chuafu, fundador de BYD.

Pero la lista va mucho más allá. Entre esos otros casos está el grupo Seres —con dos marcas como Seres y DFSK—, cuyo principal accionista es China Asset Management, un fondo del gigante asiático. Leapmotor es más particular, al aliarse con Stellantis en una sociedad que el gigante con sede en Ámsterdam domina con el 51 % del accionariado.