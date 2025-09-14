La nueva fiebre del oro se apodera de los inversores y ahorradores de Castellón

La nueva fiebre del oro se apodera de los inversores y ahorradores de toda España, incluidos los de Castellón, después de casi un lustro de enorme revalorización en los mercados. Y es que, la onza de este metal precioso, que se revaloriza un 35,5% en lo que va de año, nunca ha costado más que ahora al situarse por encima de la cota de los 3.645 dólares (unos 4.100 euros) y su cotización parece no tocar techo. En medios financieros hay incluso quien vaticina un futuro aún más deslumbrante, más allá de los 5.000 dólares, que haga parecer asequibles a algunos bolsillos los niveles actuales del oro.

Según el director territorial de Renta 4 en la Comunitat y Baleares, Juan Espinós, experto en la gestión de patrimonios y mercados de capitales, el oro se ha convertido en un activo más en la cartera de los ahorradores e inversores «más allá de funcionar solo como un valor refugio en tiempos de crisis dada la situación económica derivada de las tensiones geopolíticas en Ucrania y Oriente Medio».

«Es un valor -explica Espinós- que protege contra la inflación, la erosión monetaria o las continuas emisiones de deuda de los Estados que tanto limitan el margen de actuación de los bancos centrales». El perfil de los ahorradores de la zona que apuestan por invertir en oro se sitúa entre los 45 y los 65 años, según este experto.

Más que la media española

El directivo de Renta 4 también destaca que los inversores de la autonomía, cuyas adquisiciones de oro se sitúan por encima de la media española, «son conscientes también de la volatilidad bursátil y de la fortaleza que supone tener esta materia prima».

El metal precioso supera en rentabilidad a los valores de renta variable o fija de las Bolsas, así como a las criptomonedas (Bitcoin y Ethereum son las más conocidas) en lo que va de año. «En tiempos de incertidumbre su atractivo convence a grandes y pequeños patrimonios», reconoce Espinós. Además, entre sus compradores también se posicionan los family offices (entidades que gestionan los patrimonios familiares) que buscan sacar rentabilidad a su dinero.

Estas mismas fuentes aseguran que la guerra arancelaria emprendida por Donald Trump y el riesgo de recesión han hecho mella en los mercados. Sin ser un momento de pánico, «los inversores se han tirado al oro, activo refugio por excelencia, como hacía mucho que no lo hacían». Así las cosas, el año 2025 va camino de convertirse en el mejor para el metal precioso desde hace casi medio siglo.

En el comercio local

Invertir y ahorrar en oro puede hacerse mediante oro físico (lingotes, monedas, joyas), fondos cotizados (ETF de oro), acciones de empresas mineras o productos apalancados como futuros. También se compra, una vez transformado, a través de las joyerías locales.

Desde su establecimiento en Castelló, Vicenta Gómez, gerente de MiaMio Joyeros, explica que la mayor demanda se concentra en los lingotes, más allá de que algunos se decanten también por las joyas. «La venta de lingotes para invertir se ha incrementado un 20%, mientras que antes resultaba mucho más raro que se pidiera». «Vienen buscando oro en esta presentación pues, además de estar exento de IVA, consideran que el oro es un valor seguro para invertir, ya que el precio no ha parado de subir y los bancos no ofrecen mucha rentabilidad en sus productos», detalla Gómez.