Barrachina: "El PP de Castellón está preparado para lograr el cambio"

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha liderado hoy en Madrid a los miembros de Castellón de la Junta Directiva Nacional del PP, un partido «activo y preparado para conseguir el cambio que España necesita». La máxima autoridad provincial del PPCS ha indicado que el gobierno de Pedro Sánchez «ha abdicado de sus funciones, provoca con su abandono que todos los españoles perdemos».

Y en el caso de la provincia de Castelló, «nos rebelamos y exigimos justicia, porque el escenario es dramático». El Gobierno de España debe en la provincia más de 200 millones en concepto de transferencias por los tributos del Estado.

«Esta merma de ingresos nos priva de una mejor sanidad, mejor asistencia social y mejor educación. Nos niega recursos que pondríamos al servicio de nuestros ciudadanos pero que el PSOE bloquea». Por todo esto, «frente a la división que siembra Pedro Sánchez que solo piensa en sí mismo, la unión que el PP promueve para garantizar el éxito en España», ha señalado.

Acompañada por Alberto Fabra, Salvador Aguilella, Begoña Carrasco, Óscar Clavell y Jaume Llorens, Marta Barrachina se ha mostrado firme a la hora de afirmar que "el PP es el único partido capaz de escuchar a los españoles para resolver sus problemas y servir a su gente. España nos importa, al PSOE solo le importa Sánchez", ha manifestado.

"El PPCS está trabajando a pleno rendimiento para resolver los problemas que ocupan y preocupan a España" Marta Barrachina — Presidenta del PP de Castellón

"Resolver problemas ante el PSOE"

En un clima de "compromiso y trabajo por nuestro país" y con la convicción del "respeto y la escucha que merecen los españoles", el PPCS "está trabajando a pleno rendimiento para resolver los problemas que ocupan y preocupan a España. Porque este gran país que compartimos nos importa y mucho”, ha manifestado la presidenta provincial, en Madrid.

Y dos temas en el foco. Por un lado la vivienda, que “dejará de ser un problema porque vamos a diseñar un plan nacional para garantizar un hogar, especialmente a los jóvenes”. "Hay miles de españoles que se sienten desamparados porque el Gobierno de Sánchez les ha dado la espalda. Y es justo dar respuestas. Eficaces".

La costa y las infraestructuras

A esta circunstancia, otras muchas. "Las costas se han convertido para el PSOE en objetivos de derribo en lugar de protección. Crece la regresión y se mantiene la amenaza sobre viviendas singulares que el Gobierno de Pedro Sánchez desea derribar".

A ello se suma la falta de ejecución de las infraestructuras contra las inundaciones contempladas por el Ministerio para la Transición Ecológica. "Son prioritarias para Sánchez pero ninguna tiene presupuesto ni calendario de obras previsto. La CHJ es un trampantojo", ha lamentado Marta Barrachina.

Por todo ello, "frente a la división que siembra Pedro Sánchez que solo piensa en sí mismo, la unión que el PP promueve para garantizar el éxito a España". "Queremos que todo lo bueno que hemos conseguido para mi tierra llegue al conjunto de España, con la escucha a los ciudadanos y la resolución de sus problemas. Con la inyección para el desarrollo y el compromiso con los avances que ya son una realidad en Castellón y mi país también merece. Pronto lo haremos posible".

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; coincidió en el AVE con la alcaldesa de Valencia, Mª José Catalá. / Mediterráneo

Carrasco: "Necesitamos el cambio"

Por su parte, la presidenta del Partido Popular en la ciudad de Castelló y alcaldesa de la capital, Begoña Carrasco, que también ha participado esta mañana en la reunión, ha insistido en la idea de que “España necesita un cambio para dejar atrás un gobierno como el de Pedro Sánchez atrapado en los continuos casos de escándalos de corrupción, las mentiras y la incompetencia". "

Este país necesita un gobierno que no hable a los españoles a base de consignas sino desde la libertad y con garantías. España necesita con urgencia un nuevo gobierno del Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo al frente. Un gobierno con sentido común frente al extremismo. Porque los españoles no quieren más circo, lo que quieren es más pan”, ha dicho.