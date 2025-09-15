Compromís alerta de la tisora educativa a Castelló: menys docents i sense projectes de nous centres
Compromís alerta sobre una retallada de 28 docents de reforç a Castelló de la Plana i 140 a les comarques del nord
Compromís alerta sobre una retallada de 28 docents de reforç a Castelló de la Plana i 140 a nivell provincial, possant el focus en que la tisorada del PP en professorat de reforç als instituts públics de la capital de la Plana ha estat del 61%. Ho han denunciat aquest dilluns la diputada per Castelló de Compromís a Les Corts, Verònica Ruiz, i el portaveu d’Educació autonòmic Gerard Fullana, acompanyats pel portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia, que han valorat l’inici de curs escolar a la porta de l’IES Ribalta de Castelló, destacant que “el PP està perpetrant un assetjament directe a l’ensenyament públic de la ciutat i de les comarques del nord”.
Els representant de Compromís ha denunciat una retallada massiva per part de la Conselleria d’Educació en els recursos extraordinaris destinats a la millora acadèmica dels centres públics. Ruiz ha destacat que “el govern de Mazón ha eliminat 28 docents de reforç a les escoles i instituts públics de Castelló de la Plana, la retallada ha estat d’un 46%”.
La diputada ha afegit que “sobretot, la tisorada s’ha notat als instituts, amb una retallada del 61 % del professorat de reforç de la capital de la Plana Alta, perquè de 44 docents ens hem quedat amb 16 als instituts públics de la ciutat”.
Verònica Ruiz ha explicat el cas de l’IES Ribalta, “un centre referent de Castelló on el PP, d’un curs a un altre, ha tirat a 4 professors i professores de reforç al carrer i de 5 han passat a tindre’n 1”.
El tercer curs de retalls de Rovira
Les dades que ha aportat Compromís es basen en informació parlamentària exigida a la Conselleria d’Educació i en este context el portaveu d’Educació de Compromís a Les Corts, Gerard Fullana ha explicat que “el PP ha retallat 140 docents de reforç a les comarques de Castelló. Són un 26% menys a les escoles i l’escandalosa retallada de 120 professores i professors de reforç als instituts públics del nord, un 63% menys en este cas”.
Els representants de Compromís han explicat que “és el tercer curs que el conseller Rovira mai està on toca, arranca amb falta de planificació, retallades també a les EOI i les Escoles d’Adults, i atacant a l'ensenyament públic siga on siga”.
En este sentit, han constatat que la primera setmana lectiva per a l’alumnat, s'han quedat per cobrir el 80% de les baixes de docents i a tots els centres educatius públics falten mestres i professorat.
Assetjament al professorat de l’FP pública
“A la retallada en l’oferta de cicles formatius d’FP o de les hores lectives dels cicles semipresencials, se suma ara que el PP de Mazón ha retallat un 40% el sou del professorat especialista d’FP i el 22% de les places s’han quedat per cobrir”, ha desvetllat Gerard Fullana i ha afegit que “l'assetjament a l'FP pública valenciana per part del conseller Rovira és un escàndol”.
Per la seua banda, Verònica Ruiz ha recordat que “justament a l’IES Ribalta de Castelló, el govern de Mazón ha eliminat el cicle de Grau Superior de Promoció de la Igualtat de Gènere, una mostra més del grau d’interés que este govern sotmés a Vox té per promoure persones especialistes en un tema clau com és la igualtat entre dones i homes”.
Els representants de Compromís han recordat que la coalició valencianista ha presentat també una moció a la Diputació de Castelló en defensa de la qualitat de l’FP pública i contra les retallades de professorat.
Bloqueig en la construcció d’escoles
“Però no ací no s’acaben els despropòsits, un altra qüestió molt greu és que la construcció d’escoles no avança”, ha asseverat Gerard Fullana i ha comentat que “les comarques de Castelló són de les que més intensament estan sofrint la paralització i la retallada de fons econòmics per a la construcció d’escoles i instituts per part de Mazón.
Hi ha més de 80 milions d’euros sense executar a la província i a Conselleria d’Educació no ha concedit cap delegació d’Edificant nova per a cap municipi de les comarques del nord en el temps que duu governant el PP”.
Pel que fa a Castelló de la Plana, Ignasi Garcia ha afegit que “l’únic que pot exhibir el PP són les obres del Mestre Canós i del Sebastián Elcano, projectes que ja va deixar en marxa el govern de Compromís.
Però la realitat és que no hi ha cap gran projecte educatiu en marxa a Castelló. Cap de les reformes sol·licitades pel Consell Escolar Municipal al Jaume I, Bisbe Climent, Cervantes, Antonio Armelles, Carles Selma, Sant Agustí o Sant Marcos, té projecte ni previsió. Estem parlant d’actuacions imprescindibles per millorar la qualitat educativa dels nostres fills i filles”.
