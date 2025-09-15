La Diputación de Castellón afianza su apoyo al sector pesquero con 30.000 euros para las cinco cofradías

La Diputación Provincial de Castellón refuerza su apoyo al sector pesquero con 30.000 euros de ayudas para las cinco cofradías de pescadores de la provincia.

La institución provincial ha aprobado la concesión de 30.000 euros en ayudas destinadas a las cinco cofradías que conforman la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores (Fedcopesca), reafirmando así su compromiso con un sector estratégico para la economía y el empleo de la provincia.

Marta Barrachina destaca el compromiso

“Estas ayudas son un reflejo de nuestro compromiso con el sector pesquero de la provincia para ayudar a los profesionales a que sigan ejerciendo su trabajo y seguir promocionando la calidad de los productos pesqueros de Castellón como pilar básico de la gastronomía autóctona de nuestra provincia”. Así lo ha resaltado este lunes la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, quien ha puesto en valor la labor que realizan los pescadores castellonenses, asegurando que “el pesquero es uno de los sectores productivos castellonenses con más tradición y cuyo desarrollo en la provincia está muy arraigado”.

Por eso, ha seguido diciendo la dirigente provincial, “debemos proteger e impulsar su actividad, porque forma parte de nuestras señas de identidad, de nuestra historia, es un oficio que debe permanecer y llegar a generaciones futuras, porque para muchas familias, es su forma de vida”.

“La pesca forma parte de nuestro ADN y se trata de defender lo que es nuestro, promocionar lo que nos une y dar a conocer la riqueza de nuestra tierra”, ha ensalzado la máxima representante de la institución provincial.

Fomentar la pesca

Por su parte, el vicepresidente y responsable del área de Pesca, Andrés Martínez, ha explicado que estas ayudas persiguen el objetivo de fomentar la actividad de la pesca e industrias agroalimentarias a través de acciones o trabajos de investigación y realizar programas o actividades de formación, promoción o similares, como es la mejora de la comercialización, con repercusión provincial que impulsa el conocimiento y consumo de la pesca de proximidad o Peix de Llotja entre la ciudadanía y la restauración.

En este sentido, el vicepresidente y diputado de Pesca, Andrés Martínez, ha resaltado que “gracias a la labor que realizan los pescadores de nuestra tierra, la gastronomía y, especialmente, la marca Castelló Ruta de Sabor funciona como reclamo turístico y se erige en un atractivo principal, capaz de captar visitantes que vienen a Castellón a probar pescado de calidad, pescado en la costa de la provincia”. Y, en esta línea de trabajo, “es en la que debemos seguir trabajando, para poner en valor los productos agroalimentarios autóctonos”, ha añadido.

Resaltar que las cinco cofradías de pescadores registradas en el Registro de Pescadores de la Comunitat Valenciana de la provincia de Castellón son: la cofradía de pescadores San Telmo de Benicarló, la cofradía de pescadores de Burriana, la cofradía San Pedro de Castellón, la cofradía San Pedro de Peñíscola y, por último, la cofradía San Pedro de Vinaròs.