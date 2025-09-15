Castellón tiene nuevo Magisterio: el CEU amplía sus carreras

A partir de este curso académico será posible estudiar en Castellón la mención Audición y Lenguaje del grado en Educación Primaria, de la mano de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Esta nueva especialidad, que se dirige a estudiantes del grado en Educación Primaria (y graduados en Educación Primaria por esta y otras universidades) responde a una creciente demanda profesional en el ámbito educativo, que precisa maestros capacitados para atender en el aula a alumnos con dificultades comunicativo-lingüísticas en el plano oral o escrito.

El CEU amplía su oferta formativa adaptándose al nuevo marco presentado por la Conselleria de Educación con la ampliación de las llamadas Aulas UECO, aulas específicas ubicadas en centros ordinarios para atender a alumnado con necesidades educativas especiales, 53 implantadas en la provincia de Castellón.

Capacitación especializada

La mención de Audición y Lenguaje que podrá estudiarse en Castellón a partir de este curso capacita a los maestros para detectar y evaluar trastornos del lenguaje y la audición, intervenir pedagógicamente en el aula con estrategias inclusivas y neurocientíficas y diseñar planes de apoyo individualizados para alumnos con necesidades específicas.

“Se trata de una especialidad que mejora la educación de manera significativa porque permite atender de forma especializada las necesidades comunicativas de los alumnos, esenciales para su desarrollo integral y su éxito académico”, subraya Francisco Pardo, vicedecano de la facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación del CEU de Castellón.

Esta nueva mención se suma a las del grado en Educación Primaria que ya venía impartiendo el CEU de Castellón: Educación Especial, Educación Física, Educación Musical, Inglés y Orientación y Tutoría. El plazo para inscribirse en la mención Audición y Lenguaje del CEU concluye el próximo 25 de septiembre.