El número de trabajadores mayores de 55 años en Castelló aumenta un 80% en diez años

El envejecimiento del mercado laboral castellonense es un fenómeno que se acelera con cada año que pasa. Distintos factores explican este fenómeno. Por un lado, la presencia de la generación del baby boom, que comprende a los nacidos entre 1958 y 1975 y que es la más numerosa de la historia.

Por otro lado, la baja natalidad reduce la cifra de nuevos trabajadores que entran en el mercado. Además, cada vez hay más trabas y complicaciones para jubilarse antes de la edad local.

Esto ha provocado que, en apenas una década, los trabajadores mayores de 55 años hayan aumentado un 80%. La provincia de Castellón, al cierre del mes agosto, contaba con 260.658 afiliados a la Seguridad Social, según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

De estos, 55.390 son empleados seniors, lo que supone el 21,2% del total. En 2015, este grupo de edad eran solo el 14,9% del total, ya que la cifra era de 30.792 trabajadores por encima de los 55 años de un total de 205.972 afiliados.

Difícil de revertir

Un proceso que parece complicado de revertir, más si se tiene en cuenta que la incorporación de nuevos empleados no mantiene el mismo ritmo que el envejecimiento del mercado laboral. De hecho, la edad media de los trabajadores ya se encuentra por encima de los 43 años y se espera que, en 2030, los profesionales de más de 45 años supondrán cerca del 55% de la población activa.

Los datos también demuestran que, cada vez, es más difícil retirarse antes de tiempo. En el último lustro, la edad de jubilación en Castellón ha aumentado en medio año, pasando de los 64,4 a los 65 años. Aparte, el dato de profesionales a punto de finalizar su vida laboral también se ha disparado.

En total, son 24.486 los trabajadores de más de 60 años y 4.685 de ellos superan los 65 años. Por su parte, hace una década, la cifra era de 12.186 por encima de los 60 años y solo 1.419 tenía más de 65.

El incremento de la edad media de los trabajadores provinciales no se ve compensado con el número de nuevos empleados que se suman al mercado. Es cierto que el número de profesionales menores de 30 años, en la última década, pasó de los 29.827 de 2015 a los 43.860 de este año, pero el peso porcentual de este colectivo apenas creció un 2,4%. Era un 14,4% hace una década y ahora es el 16,8%.

En el grupo de edad de 16 a 24 años, el número de trabajadores ha crecido en estos diez años, al ser de 22.766 en agosto de 2025, cuando hace diez años era de 11.993. Pero este dato es inferior al del año 2000, cuando quienes trabajaban y contaban entre 16 y 24 años eran 31.600.