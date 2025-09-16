De 6 a 26 provincias: el área de influencia de PortCastelló se disparará

PortCastelló avanza en la construcción de su estación intermodal, una infraestructura clave que ampliará su hinterland (su área de influencia interior tras el puerto) a 26 provincias, lo que representa la mitad del PIB nacional. En la actualidad el hinterland natural del puerto de Castelló abarca 6 provincias con un peso del PIB del 10 por ciento. Así lo afirmó ayer el director de la Autoridad Portuaria de Castellón, Manuel García, durante su intervención en la jornada Castellón: nodo logístico principal del Corredor Mediterráneo celebradas en el Moll de Costa y organizadas por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana.

García destacó que la estación intermodal es fundamental para fortalecer la competitividad del puerto, permitiendo que llegue a nuevas áreas geográficas y nuevos mercados. «Nos permitirá incrementar nuestra conectividad ferroviaria y potenciar nuestra operatividad como nodo logístico estratégico en el Corredor Mediterráneo», dijo. Asimismo, añadió que «este proyecto es una inversión clave para el futuro del puerto de Castellón y su entorno».

Nodo logístico

El director de la Autoridad Portuaria también se marcó el objetivo de incrementar la cuota de mercado en el segmento de contenedores. «No jugamos en la liga de los grandes puertos, y estamos enfocados en navieras regionales», subrayó. Actualmente, PortCastelló está conectado con 37 puertos en 22 países, a través de servicios regulares en contenedor.

Por otro lado, destacó que la intermodal será la primera estación de mercancías integrada en la Red Transeuropea de Transporte, un proyecto que refuerza la posición del puerto dentro de los corredores de transporte europeos y conectará España con el resto de Europa.

En el caso de Castelló, se prevé que los accesos ferroviarios y la estación intermodal estén operativos en junio de 2026. «Ser parte de la Red Transeuropea es un hito y una oportunidad para el puerto. Nos permite no solo mejorar la conectividad con el resto de Europa, sino posicionarnos como uno de los puertos más competitivos del Mediterráneo», afirmó García.

Avances de la obra

El proyecto de la estación intermodal está en marcha con una inversión de 39,7 millones de euros, con un plazo de ejecución de 18 meses. Está financiada por la Autoridad Portuaria y se ubicará entre los puntos kilométricos 4,6 y 6,2 de los nuevos accesos ferroviarios del puerto, en una superficie de 300.000 m2. Contará con tres vías electrificadas para recepción y expedición de mercancías y dos vías de carga y descarga.

La infraestructura se planificó con visión de futuro, con una fase de ampliación en función de la demanda, con la construcción de una vía de recepción y expedición, y dos vías de carga y descarga.

Toledo reivindica LogistiCS

Otro de los ponentes en la jornada fue el concejal de Urbanismo de Castelló, Sergio Toledo, quien reivindicó LogistiCS, «la plataforma industrial que es actualmente la pastilla de suelo industrial disponible más grande del Arco Mediterráneo, con sus 1,7 millones de metros cuadrados».

Toledo aseguró que el proyecto ya ha suscitado el interés de «numerosas» empresas del sector de la logística y del clúster energético nacional.