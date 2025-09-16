Castellón alarga el verano con el termómetro por las nubes

El extremo calor ha vuelto a Castellón. Y parece que se queda hasta el cambio de estación, el próximo domingo, con temperaturas máximas «extremadamente altas para este periodo de final de verano, a las puertas del otoño».

Lo apuntaron ayer fuentes de la Agencia estatal de Meteorología (Aemet), mientras el mercurio estaba en rojo y apuntando hacia las nubes de nuevo, con máximas apuntando los 30 grados o sobrepasándolo. Como en Castelló capital o Almenara, Burriana y Nules, donde el mercurio fijó ayer su techo en 30 grados, o en Segorbe, donde marcó 32.

Más al norte, más de lo mismo, aunque con registros de 28 en Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Benicàssim y Orpesa;y un poco más frescos en el interior, con los 24 de Vilafranca o Vistabella.

Unas máximas que, según la previsión de Aemet, serán continuas toda esta semana, con un incremento de 1 o 2 grados a mitad semana, donde se llegará, por ejemplo, a los 33º generalizados en la comarca del Alto Palancia.

Hasta 14 grados de diferencia de la noche al día

En la tabla baja, las mínimas se van suavizando dando un respiro por las noches, en una amplia horquilla que va de los 13 de Vilafranca y los 18 de Segorbe, a los 22 y 23 generalizados en la zona litoral, de norte a sur, rozando pero quedándose a las puertas de las llamadas noches tropicales que han sido una constante este verano en Castellón.

No obstante, pese a las altas temperaturas, desde Meteorología no descartan la aparición de chubascos locales en la franja provincial, sobre todo en las comarcas del norte provincial durante las jornadas de hoy y mañana, aunque «la probabilidad es baja», señalan.

Bañistas en la playa del Gurugú. / Gabriel Utiel

Combatir el calor en la playa

Y mientras, son muchos los que buscan combatir el calor en la playa. Las sombrillas se extienden a lo largo de la orilla y en varias filas de profundidad en toda la costa, de Vinaròs a Almenara. Podría ser una imagen de julio o agosto en cualquier playa de Castellón pero data de este lunes, con la mayoría de trabajadores reincorporados a sus puestos de trabajo tras los meses estivales, y otros muchos de vacaciones, pero todos con un nexo común:aprovechar al máximo los últimos rayos de sol sobre Castellón.

Estas temperaturas que rondan los 30 grados en la costa han alargado el «efecto verano» en los destinos de playa. Una temperatura algo más suave, pero aún estival, ante la que bañistas y hosteleros se frotan las manos.

Desde la Asociación de Provincial de Empresarios de Hostelería (Ashotur), su vicepresidente, Luis Martí, aseguró ayer que «estas altas temperaturas invitan a alargar la temporada estival al que pueda, por sus horarios, y eso, ciertamente se dejará notar en el sector en este final de temporada, incrementándose la facturación en la hostelería».

También se notará en las plantillas, que podrán mantenerse en su práctica totalidad, aunque recorten «un poco con los fijos discontinuos, pero nada que ver con cuando, hace años, se acababa la temporada y se quedaban menos de la mitad», apuntan fuentes del sector en el litoral.