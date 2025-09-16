La Diputación clama contra el Gobierno: le insta a pagar su deuda con Castellón y a actuar en zonas inundables

El pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado este martes que se inste al Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, a "actualizar las asignaciones" a los ayuntamientos. Durante los últimos meses, el PP, al mando del gobierno provincial, había denunciado que el Ejecutivo debe 221 millones de euros a Castellón.

La moción ha salido adelante con los votos a favor de los diputados del Partido Popular y Vox, mientras Compromís se ha abstenido y el PSPV-PSOE ha votado en contra. Precisamente el portavoz del PSPV, Samuel Falomir, ha protagonizado con la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, una discusión a causa de esta moción en lo que han sido los momentos más tensos del pleno.

Visiones contrapuestas

El PSPV, contrario a la medida porque aseguran que dicha deuda del Estado "no existe", ha pedido a Barrachina que ponga una demanda judicial contra el Gobierno para probar que deben dinero a Castellón. Justo a continuación de que Falomir reclamara eso, Barrachina ha retado al portavoz del PSPV a que "haga una carta renunciando a ese dinero" para su ayuntamiento, el de l'Alcora, si tan seguro está de que el Gobierno no le debe nada.

El PP llega a esa cifra de 221 millones de euros de deuda mediante un cálculo "en base a los mayores ingresos" gracias a los impuestos y "por el aumento de la población". El PP toma como referencia los últimos tres años, desde 2023. Aseguran que, al no haberse aprobado Presupuestos Generales del Estado desde entonces, las cantidades transferidas a la provincia en la actualidad son las mismas que correspondían a aquel año, pese a que las necesidades de Castellón han crecido.

"No estamos cobrando lo que debemos"

"No estamos cobrando lo que debemos. Ojalá, cuando esto se resuelva, usted [Falomir] lo reconozca. Animamos a la bancada del partido socialista, que no se creen que el Gobierno les debe eso, a que firmen una carta de renuncia", ha dicho Barrachina, quien ha asegurado estar de parte de los intereses de "todos" los castellonenses, también de las localidades gobernadas por otros partidos, puesto que a esos municipios también se les adeudan cantidades, según la Diputación.

Falomir ha llegado a calificar de "bulo" la tesis del PP y ha afirmado que ha consultado a su tesorero municipal de l'Alcora y este le ha transmitido que no sabe "de dónde salen estas cifras". "Si hablamos de deudas, es precisamente [el president de la Generalitat] Carlos Mazón quien sí debe mucho dinero a los ayuntamientos de Castellón. A mi municipio, l'Alcora, nos debe 3,8 millones de euros y puedo explicar euro a euro de dónde sale esa cantidad", ha incidido el portavoz socialista.

La moción propone "instar al Gobierno de España a actualizar e incrementar las asignación por participación de los tributos del Estado de las entidades locales en propoción a la recaudación de los tributos y del incremento de la población en la provincia".

Junto a esto, la moción también reclama que se revisen y actualicen "las reglas fiscales" de los municipios, que el PP considera que ahogan a los consistorios.

Un 40% más de recaudación

Según el PP, el Estado ha recaudado un 40% más de dinero por impuestos en Castellón en 2023 y 2024, y además Castellón ha crecido en 36.000 habitantes, lo que equivale a una localidad como Burriana, por ejemplo. Ahora hay 626.000 castellonenses, un 6,1% más que en 2023, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, Barrachina ha criticado en reiteradas ocasiones en los últimos meses que "entregan lo mismo que en 2023".

Moción contra las inundaciones

El Partido Popular ha celebrado también que ha sacado adelante otra moción propuesta por su bancada, que ostenta la mayoría. Se trata de una moción para "exigir las actuaciones necesarias para proteger a las personas ante el riesgo de inundaciones en la provincia de Castellón".

Los populares han insistido que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el Gobierno "tienen pendientes" desde hace diez años actuaciones clave en "los tramos inundables más peligrosos" de Castellón.

En concreto, se trata del barranco Juan de Mora, que puede inundar Nules, Moncofa y Burriana; el Barranc dels Mongells, el Barranc de Moles y la Rambla d'Alcalà, que afecta a los términos municipales de Alcalà de Xivert, Benicarló, Peñíscola y Santa Magdalena de Pulpis; y el Riu Sec de Castelló, sobre el cual se reclaman más inversiones para ampliar su capacidad de desagüe.

Limpieza de los cauces

La Diputación podrá pedir además que la CHJ limpie de manera adecuada todos los cauces de los ríos y barrancos provinciales, así como exigirá instalar "inmediatamente un sistema de alertas tempranas".

Esta moción ha salido adelante con los votos a favor del PP y Vox, y en esta ocasión con la abstención del PSPV y el voto en contra de Compromís. Los socialistas han considerado que esta medida pretende "blanquear la incompetencia" de Carlos Mazón durante la dana de octubre del pasado año. El PSPV ha afeado a los populares su propuesta sobre alertas tempranas, teniendo en cuenta lo que sucedió el 29-O.

Por su parte, los nacionalistas han precisado que "comparten la exigencia al ministerio" para adecuar las zonas inundables pero han rechazado la propuesta porque "obvia la responsabilidad política" de la dana que tuvo Mazón, "que hizo que la calamidad se convirtiera en catástrofe".