Los hogares cambian en Castellón: las nuevas familias se plantan en la parejita

Las familias cambian, menguan, y los hogares castellonenses se plantan en la parejita. Lejos quedan los tiempos en los que convivían bajo un mismo techo hasta ocho personas, los padres y cinco, seis o siete hijos... o los que vengan, en una época del baby boom en la provincia en particular y en España en general que ya queda atrás, y, según las cifras de prospección de hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 15 años vista, hasta 2039, ya no volverán.

Si en los años 80 del pasado siglo eran habituales los hogares de seis o más personas, con padres y cuatro o más hijos, mujeres que eran madres a los 20 y vivienda accesible, 40 años después, la edad media para tener el primer hijo se sitúa en la provincia en los 32,3 años, con 1,12 hijos por mujer, la cifra más baja de la historia, y una caída de la natalidad del 23,7% sólo en la última década.

En este contexto de caída de la natalidad, serán cada vez más los hogares compuestos por uno o dos cónyugues, y uno o dos hijos, frente las familias numerosas, con tres vástagos o más. Castellón pasa, según la previsión demográfica del INE, de 50.722 con la parejita a 1 de enero de este 2025, a 54.408 en 2039, una previsión que también crece, pero a mucho menor ritmo en las de cinco o más miembros, pasando de 54.570 a 55.625 en el mismo periodo. Y no solo pasa en Castellón, sino que es una tendencia que se repite (y extenderá) a nivel autonómico y estatal.

Familias disfrutando en el parque a la salida del colegio. / José Lores

Para muestra, un botón

Para muestra, un botón. Cristina Ferrer y Carlos Jiménez, de Benicàssim, acaban de ser padres de su segundo hijo, a los 40 años, y se plantan. Ella proviene de una familia con cinco hermanos y ocho tíos; él de cuatro hermanos y seis tíos, pero lo tienen claro:«Por economía familiar, por edad y por poder darles a nuestros hijos lo mejor», explican. Y señalan que «aunque nos gustaría ser familia numerosa, es una utopía», señalando precisamente una cuesta de septiembre con la vuelta al cole y la cesta de la compra más cara de los últimos tiempos, que, según los expertos, irá a más a futuro, tal y como publicó Mediterráneo.

En la misma tesitura están Javier Llopis y Joana Escrig, de Almassora, aunque que «los dos hijos ya mayores». «Uno ya va a la universidad, en València, y el otro está a punto, aunque prefiere quedarse en la UJI. Cuando se junten los dos habrá que hacer cuentas, con la hipoteca, las matrículas, los gastos del día... y preparar muchos tápers», señalan a una sola voz.

«Las mujeres son madres cada vez más tarde, y en el plano económico, vivienda y cesta de la compra, suben» Javier Soriano — Profesor de Geografía Humana de la Universitat Jaume I

Ir a por tercero, una utopía

Escrig comenta que «nunca» se plantearon ir a por el tercero. «Nos quitamos el sombrero con las familias numerosas, pero hay que ser conscientes de las posibilidades de cada uno;no es como antes, en la época de nuestros padres y abuelos, en las que de un sueldo vivían seis o siete», dice.

Los expertos son claros. «Los tiempos cambian, y con ellos los tipos de familias, que van menguando. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen a su primer hijo cada vez más tarde, sobre los 32 años de media, pero hay madres con 40 y más, y plantearse un segundo, vale, pero un tercero, ya ni se plantea;y porque, y no menos importante, por un tema de economía, porque la vivienda está cada vez peor, y el día a día cuesta cada vez más, con lo que sostener dos hijos ya es difícil, pero tres... es una gran carga para muchas familias, por mantener cierta calidad de vida o estabilidad económica», tal y como explica Javier Soriano, profesor de Geografía Humana de la Universitat Jaume I. «Los hijos son bienvenidos, pero en la sociedad actual, una vez cumplido el sentimiento de maternidad o paternidad, existe una mayor planificación familiar», destaca.