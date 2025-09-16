Nuevo corte de trenes en Castellón: fechas afectadas y servicios alternativos

Con motivo de las obras de mejora de la infraestructura que Adif está ejecutando para la adaptación al ancho UIC en el tramo de la línea entre las estaciones de L’Aldea-Amposta-Vinaròs-Castelló de la Plana, Renfe ofrecerá un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros de los trenes de Larga Distancia del corredor mediterráneo que consiste en 48 servicios de autobús con una oferta total de 2.400 plazas.

Las fechas

Este plan alternativo por carretera, entre l’Aldea-Amposta, Castelló de la Plana, València y Alicante, estará operativo los sábados 20 de septiembre, 4 y 25 de octubre y 8 de noviembre. Además, estos días, el Intercity con Barcelona-Cartagena tendrá origen y destino València Nord.

Por otro lado, los domingos 21 de septiembre, 5 y 26 de octubre y 9 de noviembre, se procede a la regularización del servicio habitual con la excepción del Euromed con salida a las 6.55 horas desde Alicante hacia Barcelona que no circulará, y el Alvia Barcelona-Cádiz que tampoco circulará en ninguno de los dos sentidos.

Pasajeros esperando el tren Regional de Castelló a Tortosa. / Mediterráneo

Alternativa a València-Vinaròs

En la misma medida, los servicios de Media Distancia de la línea València- Vinaròs, contarán con un plan de alternativo de transporte por carretera entre Castelló de la Plana y Vinaròs durante toda la jornada de los sábados y hasta las 12.00h los domingos.

El trayecto entre Castelló de la Plana y València se realizará en tren. A partir de las 12.00h de los domingos se recuperará el servicio habitual por ferrocarril.

Además, el tren de Media Distancia que circula entre València y Tortosa, realizará el trayecto en autobús entre Castelló de la Plana y Tortosa.