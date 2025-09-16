Los trabajadores extranjeros ya suponen dos de cada diez afiliados en Castellón

Casi dos de cada diez trabajadores en Castellón proceden de otro país y se desempeñan en la provincia, según los últimos datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y que recogen la fotografía del mercado laboral a finales de agosto.

Son, en total, 46.781 afiliados extranjeros (entre todos los regímenes de trabajo), lo que supone un crecimiento del 9,1% respecto al mismo mes del año pasado. Entonces eran 42.887 personas, lo que quiere decir que Castellón ha atraído a 3.894 migrantes más a su mercado laboral. Esta tendencia al alza también se da en el conjunto de España, pero en la provincia el fenómeno se da con mayor intensidad, puesto que la subida nacional es del 7% interanual.

Cada vez más mujeres

De esos 46.781 trabajadores procedentes de otros países, 26.785 son hombres y 19.906 son mujeres. Crecen más en número ellos que ellas, aunque ambos registran incrementos.

Desde la cartera de la Seguridad Social destacan la mayor presencia cada vez mayor de mujeres extranjeras. En Castellón, por ejemplo, se han disparado las trabajadoras foráneas un 43% en solo un lustro y ya son cuatro de cada diez trabajadoras.

El 18% del total

Así, los trabajadores extranjeros consolidan su presencia entre la fuerza laboral de Castellón, siendo ya el 18% de los 259.091 afiliados totales en la provincia a la Seguridad Social.

Hace apenas cinco años los extranjeros representaban apenas el 14% de los trabajadores, cuatro puntos menos que ahora, según el ministerio. En números absolutos, eran 31.752 afiliados, lo cual significa que había 15.029 personas menos que se encontraban en la provincia trabajando.

Ese año 2020, marcado por la pandemia, fue el último que hubo una bajada de trabajadores extranjeros, y ya hace un lustro que los migrantes tienen cada vez más peso en el empleo en Castellón, con subidas todos los años.

En el conjunto de España, los trabajadores extranjeros son más de tres millones (3.047.089), de acuerdo con los datos gubernamentales. «Los tres millones de trabajadores extranjeros que han elegido España para desarrollar su proyeco de vida contribuyen a que nuestro país crezca y a sostener nuestro estado del bienestar», dijo ayer la ministra del área, Elma Saiz, en referencia a que los cotizantes extranjeros son, de su punto de vista, «fundamentales» para sostener el actual sistema y para que la «economía crezca».

La provincia, eso sí, ha experimentado unas subidas internuales menores a las de la vecina Valencia (+16%) y a la otra provincia de la Comunitat, Alicante (+9,5%).

Hostelería y comercio lideran

Según las estadísticas de la Seguridad Social, la hostelería es el sector que aglutina a la mayor parte de los extranjeros en Castellón, con 10.126 afiliados en esta categoría a finales de agosto.

La categoría «comercio y reparación de vehículos» (ambas se cuentan de manera conjunta para las estadísticas) es el segundo sector que más foráneos emplea en la provincia, ya que son 6.572 quienes se dedican a ello.

En el último lugar de este particular podio figura la industria manufacturera, con 5.588 personas procedentes de otros países en nómina. Muy cerca de la industria se encuentra la construcción, con 5.498 cotizantes extranjeros en Castellón. Por detrás aparecen el transporte, con 3.689 trabajadores, y los administrativos, con 3.311 empleados extranjeros.

Destaca también la cantidad de afiliados que desempeñan servicios sanitarios, pues ya son 1.658, en otra tendencia al alza como es la de la incorporación de médicos y enfermeras de otros países. Cabe señalar que la agricultura, en su mayoría temporera, está en los últimos puestos.