El aeropuerto ultima el vuelo directo a Cersaie desde Castellón para el sector cerámico

El aeropuerto de Castellón acogerá entre el próximo domingo, 21, y el viernes, 26 de septiembre, una operativa chárter para el desplazamiento de un millar de representantes del sector cerámico a la feria Cersaie de Bolonia. Los once vuelos programados, de ida y vuelta, supondrán el movimiento de más de 2.000 pasajeros.

El director general de Aerocas, Justo Vellón, ha manifestado su satisfacción por la consolidación de esta operativa en el aeropuerto, que se realiza por tercer año consecutivo y que está previsto que movilice a más pasajeros que en las dos anteriores ediciones.

Una infraestructura de referencia

Vellón ha destacado la importancia de que el aeropuerto de Castellón se erija en referencia para el sector cerámico y que la infraestructura canalice los traslados de las delegaciones comerciales que viajan a Bolonia para participar en Cersaie, la feria más importante del mundo en su ámbito.

En este sentido, el director general de Aerocas ha señalado que la operativa “está alineada con los objetivos del aeropuerto de favorecer la movilidad de los castellonenses y de contribuir a la internacionalización del tejido productivo”.

Agentes turísticos implicados

Aeropuerto de Castellón. / ERIK PRADAS

La operativa, organizada por los operadores Viajes El Corte Inglés, BCD Travel y Nautalia, consta de cinco vuelos de ida y seis de regreso. Los de ida están previstos el domingo 21 de septiembre y los de vuelta entre los días 25 y 26.

Como en las anteriores ocasiones, el aeropuerto de Castellón dispondrá los medios necesarios para atender los picos de pasajeros asociados de los vuelos de Cersaie, que se sumarán a los diferentes vuelos regulares programados.