Las autoridades apoyan a la pesca en el Foro Científico

La primera de las dos jornadas del XVI Foro Científico sobre la pesca española en el Mediterráneo se celebró ayer en el Planetari del Grau con una defensa férrea de este sector por parte de las autoridades autonómicas y locales.

Cita clave en el Planetari

Se trata de una cita clave para el presente y futuro del sector pesquero de la Comunitat Valenciana. Está organizada por la Fundación Azul Marino, la Universidad de Alicante, las cofradías de pescadores de Castellón y el Ayuntamiento de Castelló. Tras haberse celebrado en diferentes ciudades de España, la de este año en la capital de la comarca de la Plana Alta busca consolidar este foro como espacio de análisis, denuncia y propuestas ante los retos actuales de la pesca mediterránea.

Durante la presentación del encuentro, el director general de Pesca, de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Castell, defendió la necesidad urgente de que los pescadores castellonenses y del resto de la Comunitat cuenten con un marco normativo en igualdad de condiciones que las del resto del sector pesquero del Mediterráneo.

"Evitar más restricciones"

Además, Castell exigió al Gobierno que adopte una posición firme y unificada ante Europa para evitar más restricciones: «lo que no se puede pescar al norte, no se puede pescar al sur. Nuestros pescadores deben tener las mismas reglas del juego que el resto».

«Desde el Consell exigimos más transparencia en los criterios de pesca, ya que actualmente se aplican decisiones sobre casi 200 especies basadas en el estado de una sola, como la merluza, lo que consideramos injusto y perjudicial. Es por ello por lo que reclamamos una revisión amplia y técnica para definir el stock real de todo el conjunto de especies», precisó Castell.

Las palabras de Ester Giner

A su vez, la teniente alcalde del Grau, Ester Giner, pidió en su intervención «garantizar la continuidad» de la pesca castellonense como «motor económico, tanto de la capital como de la provincia». «De la pesca dependen muchas familias», precisó Giner.

Hoy tiene lugar la segunda y última jornada del XVI Foro Científico, que albergará varias sesiones, las conclusiones y la clausura.