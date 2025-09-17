Una avería provoca nuevas colas en una de las ITV de Castellón: «Llegaba hasta la nacional»

Las sedes de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) suelen presentar problemas por la dificultad para conseguir cita previa en los últimos meses en la provincia de Castellón. Este miércoles, sin embargo, ha habido un contratiempo de otra índole.

Retrasos notables

Una avería en la sede de la ITV en Vila-real provocó que solo una de sus vías de atención funcionase. Esto generó retrasos notables, colas de decenas de coches y desesperación entre los usuarios, tal y como ha constatado Mediterráneo.

La parte positiva fue que, ya en el mediodía, la avería, confirmada a este diario por fuentes de la Conselleria de Industria y Comercio, se ha solucionado y se ha conseguido reemprender el ritmo normal de atención, por lo que las colas bajaron su intensidad y las citas previstas fluían sin mayores problemas. En conselleria destacan que se atienden cada día a más de 400 vehículos, muchos de ellos sin cita previa.

Enfados

Sea como fuera, los usuarios afectados por la mañana ya estaban enfadados con la situación, teniendo en cuenta que además en muchos casos habían pedido las citas hacía tres meses.

«Cuando he llegado, la cola llegaba hasta la carretera nacional», cuenta Andrés, que se refiere a la N-340, justo al lado de la ITV de Vila-real. Este conductor llevaba una hora de retraso respecto a su cita y ya casi estaba en la zona de atención. Este rotativo pudo saber que usuarios con menos suerte se encontraron tres horas de retraso por la mañana. «Yo soy de Guadalajara y este problema allí no lo tenemos», añade Andrés, que afrontó por primera vez lo que es pasar la ITV en Castellón.

Pocas citas

José Miguel, otro usuario, se ha quejado de que «ya para coger cita la tuve que coger a mitad de julio, a dos meses vista», y ayer hizo más de una hora de cola. «Funciona muy mal», se lamenta.

Si bien por la mañana de este martes aún quedaba algún turno libre, ya por la tarde no había citas disponibles a 45 días vista en ninguna de las tres estaciones fijas (Castelló, Vila-real y Vinaròs).