Barrachina exige a Sánchez financiación justa y protección real frente a inundaciones

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha exigido este miércoles a Pedro Sánchez una financiación justa para la provincia con el pago de los más de 200 millones de euros pendientes que considera que el Ejecutivo tiene con la provincia y la ejecución de las infraestructuras previstas para evitar inundaciones.

Comité del PPCS

Lo ha hecho en el seno del comité provincial del PPCS, celebrado este martes en la sede provincial del partido, con el objetivo de "elevar el tono" frente a un PSOE "que impone la ley del silencio". "Los castellonenses deben saber que mientras nosotros alzamos la voz por sus derechos, hay quienes callan por sus intereses”, ha agregado Barrachina.

El martes, el PSPV, en el pleno de la Diputación de Castellón, votó en contra de exigir al Gobierno de España los más de 200 millones de euros que adeuda al Gobierno provincial y a los 135 ayuntamientos, una cifra aportada por el PP en base al desfase existente entre población real y población que hay en las cuentas estatales prorrogadas, a causa de que no se han aprobado Presupuestos Generales del Estado. El PSPV niega la existencia de dicha deuda del Estado con Castellón.

"Los alcaldes socialistas nos agradecen en privado nuestra defensa pero su líder vota en público en contra. Prioriza sus intereses a los del conjunto de nuestra tierra", ha manifestado la presidenta provincial del PPCS.

Actuación contra inundaciones

A ello, Barrachina suma la urgente ejecución de las infraestructuras pendientes en barrancos, torrentes y ríos de la provincia. "Las que tiene establecidas el Ministerio para la Transición Ecológica como prioritarias y que no disponen ni de plazos de ejecución ni de presupuesto".

"Nuestra provincia no debe correr riesgos porque haya un Gobierno de España que nos da la espalda. Estamos aquí para defender lo justo y garantizar riesgo cero a nuestros ciudadanos, porque el papel y la propaganda a las que nos tiene acostumbrados el PSOE sirven de bien poco”", ha declarado la líder provincial del PPCS.