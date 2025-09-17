Castellón afronta una de las campañas citrícolas más raquíticas en décadas

Los agricultores de Castellón ya lo intuían y ahora la Generalitat Valenciana confirma los malos pronósticos para los cítricos de la provincia. La temporada 2025-26 de recolección de este tipo de frutas será una de las más escasas de las últimas décadas.

Serán 9,4 puntos menos de cítricos

La campaña citrícola en la huerta provincial acaba de empezar y esto aún se debe certificar con los resultados finales, pero ya todas las entidades coinciden en ser pesimistas. Ayer, la previsión de aforo que publicó la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca, a cargo del castellonense Miguel Barrachina, cifró en 9,4 puntos menos la cantidad de cítricos que se recogerán respecto a la campaña del año pasado. Dicho en otras palabras, en un árbol donde en 2024 se recolectaban diez naranjas, este año serán nueve. Esa es la proporción de la reducción esperada en la cosecha.

La conselleria especifica que el aforo de la campaña 2025-26 será de 542.671 toneladas, mientras que el balance definitivo que se consiguió la pasada temporada fueron 598.997 toneladas.

Las previsiones son todavía peores en la Unió Llauradora, que ya en agosto indicó en un informe que esperaban un recorte del 11 puntos, dos más que los que ahora pronostica la Generalitat. Fuentes de la Unió consultadas ayer por Mediterráneo afirmaron, tras conocerse la previsión de las autoridades autonómicas, que en los números de la conselleria falta toda la fruta que no podrá ser comercializada porque está afectada por el pedrisco del pasado mes de julio.

Varias causas para el bajón

La entidad explicó que la primavera arrancó con buenas condiciones de humedad que propiciaron una correcta brotación y floración. Sin embargo, a partir del mes de junio, el ascenso continuado de las temperaturas, tanto diurnas como nocturnas, generó una elevada caída fisiológica de frutos durante el proceso de porgà.

A ello se han sumado episodios de pedrisco en determinadas zonas, entre ellas en Castellón, y un grave problema estructural: una parte importante del arbolado citrícola valenciano está envejecido y ofrece bajos rendimientos.

El impacto de diversas plagas (como el Schirtothrips aurantii, la mosca blanca, el cotonet de Sudáfrica y la araña roja) también ha provocado mermas productivas en algunas zonas de Castellón.

De todas formas, como punto positivo queda que la propia Unió Llauradora considera que se generará «valor económico», ya que esperan «buenos precios de origen y destino» para esta recién comenzada campaña.

Menos clemenules

La estrella de la campaña en Castellón, la variedad clemenules, es una de las que verá reducida su número de ejemplares recogidos de los naranjos. El retroceso de la clemenules será de 8,3 puntos porcentuales respecto al año pasado: el aforo esperado es de 250.609 toneladas, cuando en la 2024-25 fueron 273.399 toneladas. No obstante, esta variedad característica de la provincia seguirá suponiendo el 46,17% del total del aforo, casi la mitad del total de cítricos.

Para la Unió, la caída de la clemenules será mucho mayor: esperan un 19% menos, con 230.000 toneladas recolectadas.

En cuanto a las naranjas dulces, el aforo previsto es de 120.853 toneladas (-13,9 puntos porcentuales respecto al año pasado). Los limones, que representan muy pocas toneladas (520) sufren la caída más pronunciada, con 33,8 puntos porcentuales menos en un año. El pomelo, también poco presente en Castellón, es el único grupo que está previsto que crezca entre los cítricos, al pasar de 396 a 408 toneladas (+3 puntos porcentuales).

El transcurrir de la campaña, que apunta a ser corta y que ya genera actividad en los campos de Castellón, dictará sentencia sobre estos pronósticos demasiado agrios para tratarse de cítricos.