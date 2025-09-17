Empresas de medio mundo se interesan por la 'superclementina' XLO de la castellonense Bagu

Los mayores productores de cítricos, españoles e italianos, grandes expor­ta­do­res pri­vados y cooperativas, importadores europeos y representantes de grandes cadenas de la distribución na­cional y con­tinental han confirmado su presencia en los field day que Agrícola Bagu ha organizado para pre­sentar su nueva cle­mentina extraprecoz XLO. Dada la expectación creada, la empre­sa de Burriana ha organizado varias jornadas para visitar la finca que explota en Huelva, en Cartaya, donde más avanzada está la primera plantación de esta nueva mu­ta­ción espontánea de oronules.

Tras con­certar algunas puntuales visitas privadas, será entre el 23 y el 25 de sep­tiembre cuando operadores de todas las zo­­nas citrícolas españolas podrán comprobar el com­­portamiento en cam­po de esta nueva variedad protegida. Y del 26 al 29 del mismo mes se han convocado sesiones paralelas para otros dos gru­pos: de un lado, los procedentes de Italia y del otro, para citricultores y comercializadores de zonas pro­duc­toras del hemisferio sur, como Chile, Perú o Sudáfrica.

"Su excepcional calidad organoléptica, idéntica a la de oro­nules, y so­bre todo, su uniformidad, gran calibre, precocidad y buenos rendimientos hacen de esta variedad la can­didata per­fecta para poder competir en las mejores condiciones con las mandarinas tardías que en ese momento llegan de lu­ga­res como Sudáfrica. De ahí que haya despertado tanto interés no solo en nuestro país sino entre los propios operadores del hemisferio sur y de Italia, otra gran zona clementinera europea”, explican fuentes de la empresa.

La clementina XLO se empieza a recolectar a mediados de septiembre. / Mediterráneo

Bagu, la centenaria exportadora de Castellón especializada en clementinas y mandarinas que ya va por su cuar­ta generación, ofrecerá además una degustación de la primera cosecha de XLO desde su expositor en Fruit At­trac­tion (Stand 3CO4, en Ifema, del 30 de septiembre al 2 de octubre). Bautizada comercialmente como XLO por su excepcional calibre y por la inicial del nombre de su variedad madre (oronules), antes de ser definitiva­men­te protegida, fue injertada en 2022 en la finca de Cartaya para comenzar a estudiar su evolución. De su gran productividad habla el hecho de que en 2023 se recolectaron en torno a 50.000 kilos y que en 2024 se lo­graron tres veces más, hasta 150.000.

La recolección empieza ahora

La cosecha de este año arrancará en breve porque, no en vano, uno de los principales atributos de esta revolucionaria clementina es su pre­co­cidad y recorrido: se recolecta entre mediados de septiembre y finales de octubre. A lo largo de estos años se ha podido contrastar, además y a través de la aplicaciónTrueFruit Size (que permite hacer un seguimiento y proyección de los calibres de manera semanal), el crecimiento uni­for­me de la variedad. De hecho, según las pruebas ya realizadas, hasta el 86% de la piezas recolectadas de XLO se si­tuaban por encima de los 57 mm de diámetro, en cifras situadas entre 58 y 70 mm, sensiblemente superiores por tan­to a las de la propia oronules pero también mejores que las que registra las principales mandarinas tardías de pro­cedentes del hemisferio sur que en esas fechas (septiembre y octubre) se comercializan en la UE.

XLO, además, y a diferencia del resto de mutaciones de oronules hasta ahora co­­no­cidas, es una clementina que crece en árboles vigorosos pero sin espinas en sus ramas que compliquen su re­colección. "Este carácter, además de posibilitar mayor carga frutal, también proporciona más alternativas al agricultor a la hora de plantarla, injertarla o reinjertarla sobre patrones que no tengan un crecimiento vegetativo tan fuerte", aseguran en la empresa. Pero si por algo ha despertado tanto interés es porque (de manera diferente también al resto de clementinas precoces conocidas)no es multiyema, lo que permite obtener tan excepcional calibre sin complicar su manejo ni incurrir en mayores costes, como la realización de aclareos previos durante el verano. La variedad presenta, por otro lado, un color naranja rojizo muy atrac­tivo, textura suave y un alto contenido en zumo (más del 50%).