La UJI blinda sus grados con nueve de cada 10 plazas adjudicadas

La Universitat Jaume I (UJI) blinda sus grados al finalizar un intenso plan renove que ha durado dos cursos con el objetivo de adaptar sus estudios al Real decreto 822/2021 por el que se establece la organización de los estudios superiores y el procedimiento para asegurar su calidad.

El campus ha dado ya luz verde a los cambios en sus titulaciones, con la incorporación, ya con los nuevos currículos e itinerarios adaptados de las nuevas carreras de Márketing y Negocios Internacionales, así comoo el doble grado de Maestro de Infantil y Primaria, que han empezado a andar este curso.

Todos los grados han pasado ya la ITV para renovarse, actualizarse y adaptarse a los nuevos tiempos, enfocándose a las nuevas necesidades formativos del entorno digital y nuevas competencias.

Nuevos formatos, nuevos currículos

Y, para muestra, dos ejemplos:En Periodismo y Comunicación Audiovisual se ahonda en la digitalización y la creciente demanda de profesionales para gestionar la comunicación y redes de instituciones, partidos políticos y empresas, a la vez que se crean nuevas asignaturas para favorecer la gestión de nuevos formatos, además de perfiles para guión y dirección o ideación de formatos;en Publicidad se enfoca más en la comunicación corporativa;y en Videojuegos se crean nuevos itinerarios acoplados a las nuevas realidades del sector.

LA UJI ha comenzado sus clases en sus 37 titulaciones. / Gabriel Utiel

Adjudicaciones aún en marcha

Todo, en un contexto de inicio de curso en el campus de Riu Sec donde aún hay plazas que corren lista. Con los datos provisionales de oferta de plazas, fuentes de la UJI explican que se han cubierto ya nueve de cada 10 puestos. En cifras, esto supone que 2.738 alumnos de primer curso ya se han matriculado en la UJI, ocupando ya el 93,3% de las 2.935 plazas disponibles en todas las titulaciones, a falta de las próximas adjudicaciones, este jueves 18, además del 25 de septiembre y el 2 de octubre.

Hasta el momento, las cinco carreras más demandadas, con las notas de corte más altas y generando largas listas de espera, han sido, un año más, las tres de Ciencias de la Salud, con Medicina a la cabeza (que sumó 5.477 peticiones llegadas de toda España para 85 plazas y se posicionó entre las 10 carreras con más nota de corte de toda la Comunitat), junto a Enfermería y Psicología, además de Maestro/a en Educación Primaria y la archibuscada Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFE), todas ya a pleno rendimiento en las aulas de sus facultades y con un alumnado de más de 10 en 11 de sus titulaciones.