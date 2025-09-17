Sanitat adjudica ya el proyecto del nuevo Hospital General de Castellón: las cifras y los plazos

Sanitat confirmó ayer la adjudicación del primer contrato del nuevo Hospital General, el de los servicios de arquitectura e ingeniería, a la UTEintegrada por el estudio madrileño Árgola Arquitectos especializado en arquitectura hospitalaria, por la firma madrileña Promec y por las valencianas Aic Equip y Leing, tal y como avanzó Mediterráneo, por un importe final de 9,014 millones.

Lo publicó ayer la Plataforma de Contratación del Servicio Público, que especifica que se trata de la licitación de la redacción de los proyectos y la dirección de obra de una infraestructura, para la que se estima una inversión global de 257,9 millones con un plazo estimado, tal y como viene en la sede digital, de 81 meses.

Un proyecto que data de 2023

El Consell prosigue así con un camino que arrancó en la última etapa del Botànic, en 2023, y mantiene los plazos iniciales anunciados por el propio conseller, Marciano Gómez, a pesar del retraso de cuatro meses con este primer trámite y contempla iniciar las obras a finales de 2026 y finalizarlas en 2033.

El pliego prevé nueve meses para la elaboración de los proyectos (tres para el anteproyecto, dos para el básico, de actividad, seguridad y gestión de residuos y cuatro para la propuesta de ejecución), a los que se suman otros 60 para la ejecución.

No obstante, la relación con la UTE se mantendrá hasta los 81 meses, como marca el documento, ya que también se encargará de la dirección de la obra. La actuación constará de la construcción de un nuevo centro y de la reforma del actual edificio y se hará en diferentes etapas para no afectar a la atención asistencial.