Movimientos en el sector cerámico: Smalticeram compra una veterana empresa de Onda

Smalticeram Group, empresa de origen italiano y premio Trayectoria en la pasada edición de Empresa del Año de Mediterráneo, anuncia la adquisición de Vernís, compañía ondense con más de 50 años de trayectoria especializada en esmaltes, colores y fritas cerámicas, como parte de su plan de crecimiento y consolidación en el sector.

“La incorporación de Vernís responde a tres objetivos clave. Mejorar el servicio al cliente, ampliar y complementar el portafolio de productos, e incorporar talento con amplia experiencia en el sector cerámico”, señala Giuseppe Ovi, presidente de Smalticeram España.

Un amplio equipo humano

Tras la operación, ambas compañías contarán con un equipo de 245 profesionales, lo que refuerza su capacidad operativa en España y genera sinergias en beneficio de clientes de todo el mundo.

“La suma con Vernís refuerza nuestra propuesta de valor, incrementando capacidades técnicas, humanas y productivas que nos acercan aún más a nuestros clientes”, afirma Fernando Tomás, director general de Smalticeram España.

Facturación de 80 millones de euros

Con esta incorporación estratégica, la facturación agregada de ambas compañías alcanzará aproximadamente los 80 millones de euros en 2025, consolidando a Onda (Castellón) como un polo de innovación y empleo industrial. Esta unión también reforzará la presencia global del grupo, permitiendo afrontar con mayor solidez los retos del sector cerámico y apostando por una producción más eficiente, sostenible y adaptada a las nuevas tecnologías.

Tanto Smalticeram como Vernís continuarán operando bajo sus respectivas marcas y estructuras, preservando la identidad, el conocimiento y la cercanía que cada compañía ha construido con sus clientes.