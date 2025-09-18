El Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón organizará en solitario QUALICER 2026

La Junta Provincial de Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana ha acordado asumir en solitario la organización del Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico, QUALICER, cuya próxima edición se celebrará en Castellón los días 10 y 11 de junio de 2026.

La decisión fue adoptada en la sesión de Junta celebrada el jueves 18 de septiembre, tras valorar la evolución del proceso de renovación del Acuerdo Marco que ha regido la colaboración con la Cámara de Comercio de Castellón desde 2017.

A pesar de la reunión mantenida el pasado lunes 15 de septiembre entre representantes de ambas entidades, en la que la Cámara expresó su voluntad de continuar con el modelo anterior, el Colegio considera que dicho acuerdo quedó extinguido tras su denuncia formal antes del verano, con el objetivo de establecer una nueva base organizativa más acorde con las necesidades actuales del Congreso.

Ante la falta de avances en la negociación y con el propósito de garantizar la continuidad y evolución del evento, el Colegio ha optado por liderar la organización de QUALICER 2026 de forma independiente. Esta nueva etapa se plantea como una oportunidad para abrir nuevos horizontes tanto a nivel técnico como de gestión, optimizar el uso de los recursos disponibles y reforzar el valor que el Congreso aporta a la industria cerámica a nivel global.

QUALICER, con más de tres décadas de trayectoria desde que el Colegio de Ingenieros lanzó la iniciativa de este congreso, se ha consolidado como un foro internacional de referencia en el ámbito de la calidad cerámica, la innovación industrial y la sostenibilidad. La edición de 2026 se perfila como una ocasión clave para renovar su enfoque estratégico, ampliar su alcance internacional y seguir posicionando a Castellón como capital mundial del conocimiento cerámico.

Desde el Colegio de Ingenieros Industriales se agradece la colaboración histórica con la Cámara de Comercio en este proyecto que ahora termina y se ha expresado el deseo de que ambas entidades puedan alcanzar nuevos objetivos y retos comunes en el futuro, siempre en beneficio de la industria y del desarrollo económico de la provincia.