Crece la oferta de pisos ‘okupados’ en plataformas de compraventa

Le habrá pasado a muchos de quienes estén buscando pisos en la jungla que es el mercado actual: entran a una de sus webs de referencia, rezan para que esta vez sí haya algún inmueble que esté dentro de sus posibilidades económicas y se topan con una vivienda en buenas condiciones aparentes a un precio bajísimo para lo que suele haber en este tiempo de crisis de la vivienda.

Entonces, entran ilusionados en el anuncio y... tenía truco. O más bien, tenía okupas dentro. El posible comprador piensa entonces en el clásico «ya decía yo que era muy barato...».

Llega la sorpresa negativa

«Inmueble sin posesión y sin acceso al interior. Las fotografías del interior y las características del activo, pueden no ajustarse al estado actual», reza uno de esos anuncios en la plataforma Idealista en referencia a un piso de 118 m2 y cuatro habitaciones en Vila-real, a la venta por 48.000 euros.

En otro de estos casos, una vivienda de Castelló por 48.400 euros, el anuncio especifica «piso actualmente ocupado, ideal para quien busca rentabilidad a medio plazo o adquirir por debajo del precio de mercado». Una casa en una zona residencial de la Vall d’Uixó se oferta por 36.200, y en esta ocasión los anunciantes ofrecen «asesoramiento especializado» para «asegurar la inversión».

De 20.500 a 319.000 euros

Así hay en la actualidad, en dicha plataforma, 60 anuncios de pisos okupados en venta, que los propietarios se quieren quitar de encima ante la enrevesada situación.

Los hay desde un piso de 20.500 euros en el Grau hasta todo un chalet por 319.000 euros en Vinaròs, pero hay muchos por debajo de 50.000 euros. Hay 17 localidades castellonenses con pisos okupados listados. Las que más presentan son Castelló (14), la Vall d’Uixó (6) y Burriana (6). En municipios menos poblados destacan las 4 ofertas en Peñíscola, que en invierno ve como muchos de sus pisos quedan vacíos.

El riesgo que hay que correr

«En estos mercados entran sobre todo inversores, entraña un riesgo para la parte compradora», explica el gerente de Inmobiliaria Propiedades del Mediterráneo y asociado de la patronal del sector (Asicval), José María Díaz. «Evidentemente el precio es más económico, pero asumes lo que supone la okupación de la vivienda», valora Díaz a este diario.

Este experto del mercado inmobiliario considera que sí que «hay perspectivas» de recuperar la vivienda, aunque varía dependiendo del tipo de okupación que sea. «Para hacer una de estas inversiones hay que tener un respaldo jurídico, para poder gestionar y saber cómo vaciar el inmueble», considera Díaz. Las vías para hacerlo son varias, desde las acciones jurídicas hasta el extremo que fuerzan algunos okupas: lograr que el propietario abra una negociación con ellos para desembolsar una cantidad y así irse del piso.