Dos colegios de Castellón se cuelan en el 'top 30' español: estos son los mejores

Más de 34.000 colegios conviven en el mapa escolar de toda España, y entre los 30 mejores, hay dos de la provincia de Castellón. Por su vocación internacional, laica, mixta y de calidad y por criterios como los resultados académicos, los servicios e instalaciones, así como la diversidad e inclusión, entre otros.

Y, en la difícil tarea para las familias, sobre todo las que tienen hijos entre 2 y 3 años, de elegir centro escolar, las variables son infinitas; cercanía a casa o al trabajo, facilidades de conciliación, como escoleta matinera o extraescolares de calidad, profesorado nativo, vocación social, el precio (en los concertados y privados) o, simplemente, por recomendación del boca a boca del entorno.

Y de la necesidad de las familias de conocer la oferta de centros de su entorno más inmediato, el municipal; o el cercano, comarcal y provincial, nacen portales como Micole.net, que cada año realiza un ránking de los mejores colegios a nivel estatal, por comunidades y provincias, atendiendo a criterios educativos, y que va actualizándose. Y así, podemos conocer, tras la vuelta al cole, qué centros educativos de la provincia de Castellón son los más destacados en base a los criterios del buscador, que se fija en resultados académicos, servicios e instalaciones y la diversidad e inclusión, entre otros.

Vuelta al cole para los niños y jóvenes de 250 centros de Castellón. / José Lores

En el ránking estatal

Dos de ellos se cuelan en el ránking nacional, entre los 30 mejores de toda España. Y destacan más en cuanto a que consolidan posiciones, y van subiendo en el podio. Son el British School de Vila-real y el Ágora Lledó International School, que se posicionan en los puestos 10 y 30, ambos creciendo, al lado de otros colegios valencianos, como son el Newton College de Elx (22º), Internacional de Levante de València (25), King's College de Alicante (28º) y Caxton College de València (50º).

El Germans Ochando de Almassora es el primer centro público de la lista (3º), repitiendo bronce esta 'competición', seguido de Penyeta Roja (7º) y el CEIP Pintor Camarón de Segorbe (11º).

Entre los 25 mejores centros de Infantil y Primaria de la provincia, hay variedad de titularidad, con 9 centros públicos, 9 concertados y 7 privados, de localidades muy variadas. La enseñanza pública gana en los mejores institutos, con 7 públicos en el 'top 10' provincial, 2 concertados y un privado, todos ellos (menos uno, el número 1) en Castelló capital.

Niños en el aula. / Jorge Gil - Europa Press

Los mejores colegios de Castellón

En el ranking de colegios de la provincia de Castellón de Micole.net aparecen un total de 50 centros, de los 202 que ocupan el mapa escolar provincial, de los que los 25 primeros son:

British School of Vila-real (privado, Vila-real). Ágora Lledó International School (privado, Castelló). CEIP Germans Ochando (público, Almassora). San Cristóbal (privado, Castelló). Mater Dei (concertado, Castelló). Virgen del Carmen (privado, Vila-real). Penyeta Roja (público, Castelló). Internacional English School Dukes (privado, Castelló). La Magdalena (privado, Castelló). Grans i Menuts (concertado, Castelló). CEIP Pintor Camarón (público, Segorbe). Virgen del Carmen (privado, Onda). La Milagrosa (concertado, Segorbe). Lope (concertados, Castelló). Liceo (concertado, Benicàssim). International School Peñíscola (privado, Peñíscola). Colegio Salesianos San Juan Bautista (concertado, Burriana) Escuelas Pías (concertado, Castelló). Nuestra Señora de la Consolación (concertado, Burriana). CEIP Isidoro Andrés (público, Castelló). CEIP José Soriano ((público, Vila-real). CEIP Tombatossals (público, Castelló). CEIP Juan Ripollés (público, Castelló). CEIP Benadresa (público, Castelló). CEIP Ejército (público, Castelló).

Los mejores institutos de Castellón

Y, además, en la plataforma Micole, destacan 10 institutos de la provincia entre los 60 que copan el circuito de Secundaria castellonense. Estos son: