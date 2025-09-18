Dos colegios de Castellón se cuelan en el 'top 30' español: estos son los mejores
La plataforma estatal Micole presenta los centros, colegios e institutos, más buscados de la provincia, con diferencias entre públicos, privados y concertados
Más de 34.000 colegios conviven en el mapa escolar de toda España, y entre los 30 mejores, hay dos de la provincia de Castellón. Por su vocación internacional, laica, mixta y de calidad y por criterios como los resultados académicos, los servicios e instalaciones, así como la diversidad e inclusión, entre otros.
Y, en la difícil tarea para las familias, sobre todo las que tienen hijos entre 2 y 3 años, de elegir centro escolar, las variables son infinitas; cercanía a casa o al trabajo, facilidades de conciliación, como escoleta matinera o extraescolares de calidad, profesorado nativo, vocación social, el precio (en los concertados y privados) o, simplemente, por recomendación del boca a boca del entorno.
Y de la necesidad de las familias de conocer la oferta de centros de su entorno más inmediato, el municipal; o el cercano, comarcal y provincial, nacen portales como Micole.net, que cada año realiza un ránking de los mejores colegios a nivel estatal, por comunidades y provincias, atendiendo a criterios educativos, y que va actualizándose. Y así, podemos conocer, tras la vuelta al cole, qué centros educativos de la provincia de Castellón son los más destacados en base a los criterios del buscador, que se fija en resultados académicos, servicios e instalaciones y la diversidad e inclusión, entre otros.
En el ránking estatal
Dos de ellos se cuelan en el ránking nacional, entre los 30 mejores de toda España. Y destacan más en cuanto a que consolidan posiciones, y van subiendo en el podio. Son el British School de Vila-real y el Ágora Lledó International School, que se posicionan en los puestos 10 y 30, ambos creciendo, al lado de otros colegios valencianos, como son el Newton College de Elx (22º), Internacional de Levante de València (25), King's College de Alicante (28º) y Caxton College de València (50º).
El Germans Ochando de Almassora es el primer centro público de la lista (3º), repitiendo bronce esta 'competición', seguido de Penyeta Roja (7º) y el CEIP Pintor Camarón de Segorbe (11º).
Entre los 25 mejores centros de Infantil y Primaria de la provincia, hay variedad de titularidad, con 9 centros públicos, 9 concertados y 7 privados, de localidades muy variadas. La enseñanza pública gana en los mejores institutos, con 7 públicos en el 'top 10' provincial, 2 concertados y un privado, todos ellos (menos uno, el número 1) en Castelló capital.
Los mejores colegios de Castellón
En el ranking de colegios de la provincia de Castellón de Micole.net aparecen un total de 50 centros, de los 202 que ocupan el mapa escolar provincial, de los que los 25 primeros son:
- British School of Vila-real (privado, Vila-real).
- Ágora Lledó International School (privado, Castelló).
- CEIP Germans Ochando (público, Almassora).
- San Cristóbal (privado, Castelló).
- Mater Dei (concertado, Castelló).
- Virgen del Carmen (privado, Vila-real).
- Penyeta Roja (público, Castelló).
- Internacional English School Dukes (privado, Castelló).
- La Magdalena (privado, Castelló).
- Grans i Menuts (concertado, Castelló).
- CEIP Pintor Camarón (público, Segorbe).
- Virgen del Carmen (privado, Onda).
- La Milagrosa (concertado, Segorbe).
- Lope (concertados, Castelló).
- Liceo (concertado, Benicàssim).
- International School Peñíscola (privado, Peñíscola).
- Colegio Salesianos San Juan Bautista (concertado, Burriana)
- Escuelas Pías (concertado, Castelló).
- Nuestra Señora de la Consolación (concertado, Burriana).
- CEIP Isidoro Andrés (público, Castelló).
- CEIP José Soriano ((público, Vila-real).
- CEIP Tombatossals (público, Castelló).
- CEIP Juan Ripollés (público, Castelló).
- CEIP Benadresa (público, Castelló).
- CEIP Ejército (público, Castelló).
Los mejores institutos de Castellón
Y, además, en la plataforma Micole, destacan 10 institutos de la provincia entre los 60 que copan el circuito de Secundaria castellonense. Estos son:
- La Salle (concertado, Benicarló).
- IES Matilde Salvador (público, Castelló).
- IES Caminàs (público, Castelló).
- Academia Latina (concertado, Castelló).
- Manon (privado, Castelló).
- CIPFP Costa Azahar-Escola d'Hosteleria (público, Castelló).
- IES La Plana (público, Castelló).
- IES Penyagolosa (público, Castelló).
- IES Sos Baynat (público, Castelló).
- IES Francesc Ribalta (público, Castelló).
Suscríbete para seguir leyendo
- Castellón, en alerta amarilla de nuevo por tormentas y lluvias
- El antiguo dueño de Baldocer asciende como 'terrateniente' en España: compra su quinto centro comercial
- La Lanzadera de Juan Roig 'ficha' a otras cuatro empresas de Castellón
- Alerta amarilla por lluvias este domingo en Castellón
- Dos municipios del Castellón vacío llenan sus aulas este curso: estos son
- La nueva fiebre del oro se apodera de los inversores y ahorradores de Castellón
- Los 'collidors' rascan 1,38 euros más al día para la nueva campaña citrícola
- Los abuelos (también) vuelven al cole en Castellón