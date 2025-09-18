'A grandes males, pequeños comercios': por qué te interesa volver a comprar en tu barrio en Castellón

La Confederació de Comerç d´Alacant, Castelló i València (CONFECOMERÇ) ha presentado hoy la campaña “A grandes males, pequeños comercios”, una iniciativa en colaboración con sus asociaciones locales, gremios y mercados municipales.

La acción busca despertar la conciencia y provocar una reflexión de que el comercio de proximidad no es una alternativa, sino la respuesta a un modelo de consumo que cuida y preserva el entorno, impulsa la economía local, promueve la sostenibilidad y hace que los clientes se sientan como personas, no como números.

La campaña surge en un contexto marcado por el crecimiento acelerado del comercio electrónico, especialmente de las grandes plataformas, algunas de las cuales han recibido este año sanciones por parte del Ministerio por prácticas como descuentos fraudulentos durante campañas comerciales como el Black Friday.

Informe sobre comercio electrónico

Según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la venta online en España alcanzó una facturación de 25.742 millones de euros en el cuarto trimestre de 2024, con más de 470 millones de transacciones. Más de la mitad de ese volumen corresponden a compras realizadas desde España hacia plataformas extranjeras, lo que supone una fuga de valor económico y un aumento del impacto ambiental por contaminación en el transporte de los productos, exceso de embalaje y el alto número de devoluciones, que se cifra en tres veces mayor en este tipo de comercio que en tienda física.

Una campaña con vocación local

Rafael Torres, durante la presentación. / Mediterráneo

El spot audiovisual pone en valor los gestos cotidianos del pequeño comercio: el que te conozcan por tu nombre, el consejo experto, la cercanía y el compromiso con el entorno. Reivindicar lo cercano frente a lo global es apostar por reducir las emisiones contaminantes por el desarrollo de tu entorno (el dinero gastado en comercios locales se revierte en el municipio), mejor experiencia (atención especializada, conocimiento del producto, recomendaciones), mayor sostenibilidad (consumo responsable, menor tasa de devoluciones y menor impacto medioambiental).

El presidente de Confecomerç, Rafael Torres, ha señalado que “nos encontramos en un momento clave para repensar el modelo que queremos. Porque detrás de cada decisión de compra hay una oportunidad de transformar el modelo económico y social. Apostar por el comercio local es apostar por un modelo que prioriza el trato humano, la confianza, la sostenibilidad y el desarrollo del entorno. No hablamos únicamente de una forma de consumir, sino de una forma de entender la vida y de construir comunidad”.

Un verano de récord turístico, sin impacto en el comercio local

Por otro lado, durante la presentación, el presidente de Confecomerç, Rafael Torres, ha hecho balance de la campaña estival, marcada por cifras récord de afluencia turística en la Comunitat Valenciana. No obstante, este auge no se ha traducido en un incremento del consumo en el comercio de proximidad. Aunque el gasto turístico global creció un 8,3% en julio, respecto al mismo mes del año anterior, los comercios locales han experimentado una caída en la facturación, evidenciando una desconexión entre el volumen de visitantes y el impacto económico real en el tejido comercial.

El turista prioriza sus gastos en transporte y alojamiento frente a las compras. Este hecho junto al desplazamiento de residentes fuera de la Comunidad ha limitado el dinamismo económico y el consumo interno. El comercio de proximidad no solo ofrece productos autóctonos y singulares, sino que es un vehículo de transmisión de la cultura, identidad y autenticidad de nuestros entornos. Promover el consumo en pequeños negocios es una oportunidad para enriquecer la experiencia del visitante, al tiempo que conseguimos un turismo de mayor riqueza, y de mayor contribución al desarrollo del territorio.