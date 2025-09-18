La patronal de la Comunitat inicia en Castellón su proceso electoral

El patrón de los empresarios de la Comunitat, Salvador Navarro, dio a conocer la pasada semana que iba a adelantar las elecciones a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), y que se presentará para sumar un nuevo mandato. Una decisión que tiene ecos en las organizaciones provinciales, entre ellas CEV Castellón, porque también están llamadas a las urnas. En este caso, Carmelo Martínez opta también a continuar en el cargo, después de haberse incorporado en enero tras la renuncia de Luis Martí.

Después de este paso previo, un comité ejecutivo y junta directiva de la CEV celebrados en Castelló ha supuesto el pistoletazo de salida para el proceso electoral. Navarro trasladó a los órganos de gobierno que será mañana viernes cuando se abra el proceso electoral. Hasta el 22 de octubre estará abierto el plazo de candidaturas, para que la cita con las urnas sea el 6 de noviembre. De este modo, se avanza el proceso en dos meses, ya que las elecciones tendrían que haberse celebrado en enero de 2026.

Calendario y normas del proceso

Tal y como señalan desde la CEV, "el proceso electoral se desarrollará conforme a lo establecido en el Capítulo VII de los Estatutos de la CEV, disponibles en la página web de la organización".

Encuentro de la junta directiva de CEV, celebrada en Castellón. / Mediterráneo

En estas elecciones podrán ejercer su derecho a voto 515 vocales: 334 de las 167 Asociaciones y Federaciones y 181 de las Empresas Directamente Asociadas (EDAS). La organización cuenta, además, con 29 vocalías de Miembros Asociados, con voz pero sin voto.

Posible candidatura alternativa

"La convocatoria de elecciones generales responde al compromiso de la CEV con la transparencia, la participación democrática y la representatividad empresarial en la Comunitat Valenciana", afirman desde la organización.

Salvador Navarro aspira a repetir como presidente, aunque en los últimos días gana fuerza la posibilidad de una candidatura alternativa, crítica con su gestión. Sectores como la cerámica (clave en Castellón), el mueble o la agrícola AVA estudian configurar un aspirante común. Para ello, deberán primero consensuar un nombre y posteriormente lograr los avales necesarios.