El PSPV critica que Barrachina tanque els plens de la Diputació "sense respondre a l’oposició"
José Benlloch denuncia la “falta de talant” de la presidenta i recorda que un jutjat ja va condemnar Barrachina per ocultar informació al PSPV: “ha convertit la institució en un Palau més paregut al de Fabra que al de Moliner i Martí”
El PSPV-PSOE de la Diputació de Castelló denuncia que la dinàmica de Marta Barrachina d’obstruir l’accés a la informació per part de l’oposició ha donat un pas més en l’últim ple de la corporació. Segons ha assenyalat aquest dijous el diputat socialista José Benlloch, la presidenta "ni tan sols va obrir la boca per a respondre a una de les qüestions formulades en el torn de precs i preguntes, optant directament per tancar la sessió".
Benlloch carrega contra Barrachina
Benlloch considera que Barrachina va eludir donar explicacions sobre per què, diu el PSPV, no posa més recursos ni reclama a Mazón un increment del fons de cooperació, malgrat que “el cost de vida ha augmentat exponencialment els últims anys”, mentre sí que es dedica a exigir amb “modals grollers” més aportacions al Govern d’Espanya. “Han convertit el Palau de la Diputació en una màquina electoral del PP per a fer oposició tant al nostre grup com al Govern central”, ha dit el diputat.
“Però no només es limita a callar. Quan ha de contestar per escrit, com és el cas d’una pregunta que li vam formular fa uns mesos sobre el destí que anava a donar als romanents, ho fa amb una única línia. Això és una burla a la nostra tasca. Així és com han segrestat la Diputació, una institució que ha d’estar al servei dels nostres ajuntaments i no per als interessos partidistes", ha continuat Benlloch.
"Mal símptoma democràtic"
El representant socialista ha opinat que “es tracta d’un mal símptoma democràtic del que es viu al Palau de les Aules” i ha lamentat la “falta de talant i d’educació” de Barrachina, que “ha renunciat al diàleg i ha convertit la institució en un Palau més paregut al de Carlos Fabra que al de Moliner i Martí”. En aquest sentit, ha criticat l’ús “partidista i excloent” que la presidenta fa de les xarxes socials i web de la Diputació, “oblidant que és una institució de totes i tots els castellonencs, no una extensió de les seues sigles”.
Benlloch recorda a més que enguany un jutjat "ja va condemnar la presidenta per ocultar informació sol·licitada pel PSPV", una resolució que, segons el diputat, demostra la “voluntat deliberada de torpedinar la tasca de l’oposició”. “Volen impedir que fem el nostre treball perquè els resultem incòmodes, però que tinguen clar que no ho aconseguiran”, adverteix.
Des del PSPV-PSOE exigeixen a Marta Barrachina que entenga que la Diputació “és una institució al servei de totes les persones i municipis de la província” i no una “prolongació del PP ni una plataforma personal de propaganda política”.
