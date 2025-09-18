¿Quieres trabajar en la naranja? Las empresas de Castellón lanzan decenas de ofertas y cada vez hay menos aspirantes

Si hay una época en la que se disparan las contrataciones en el sector agrario de Castellón es la recta final de año. La segunda quincena de septiembre marca el inicio de la temporada citrícola, un sector que en plena campaña da empleo en la provincia a cerca de 15.000 personas, con un peso clave para la economía de una treintena de municipios, la mayoría en la comarca de la Plana Baixa. A estas alturas, cooperativas y comercios privados ya tienen la maquinaria engrasada y empiezan a reclutar personal para trabajar a pie de campo y en los almacenes. El problema es que cada vez hay menos manos dispuestas a recoger naranjas y manipularlas y las empresas de trabajo temporal (ETT) dan por sentado que cubrir todas las vacantes será prácticamente una misión imposible.

Un vistazo a los principales portales de empleo basta para comprobar que si uno quiere trabajar en la naranja tiene muchas posibilidades de conseguirlo. Dos ejemplos. Una ETT precisa 40 profesionales para desempeñar labores de encajado, triado y etiquetado de cítricos en les Alqueries. Exige una experiencia mínima de un año y ofrece un contrato fijo discontinuo a jornada completa, en turnos rotativos y jornada partida. Otra agencia laboral busca cubrir 100 vacantes de encajadores, etiquetadores, carretilleros, conductores de camión, jefes de campo y administrativos en varios municipios de la Plana Baixa. También exige un mínimo de un año de experiencia en el sector y en la megaoferta se especifica que el salario será de entre 1.300 y 1.400 euros brutos al mes.

Las ofertas de empleo que hay activas en estos momentos se cuentan por decenas, pero los candidatos cada vez son menos. «Pese a que este año todo apunta a que la cosecha será más baja nosotros seguimos trabajando con los mismo volúmenes que otras temporadas. Lo que sí es cierto es que cuesta encontrar los perfiles profesionales que requieren los clientes», explican desde la oficina que AreaJob tiene en Vila-real.

En otra ETT también inciden en que cada año que pasa los aspirantes a trabajar van a menos. «Ocurre siempre que la economía marcha bien y se crea empleo en sectores como la industria o la construcción. La gente, si puede elegir, prefiere trabajar en otras actividades que garantizan un empleo durante todo el año y no solo mientras dure la campaña», describen.

Noelia Moya, consultora de selección de Noawork ETT en el grupo Noa’s asegura, no obstante, que pese a los retos a los que se enfrenta el sector, siguen contando «con un buen número de personas interesadas en la campaña, tanto nuevos candidatos como otros que repiten», lo que les permite afrontar el inicio con cierta estabilidad.

Del total de profesionales que cada año trabajan en la naranja, unos 8.000 son collidors. Y si a la mayoría de cooperativas y comercios privados les resulta complicado encontrar personal para el almacén, en el caso de los recolectores las dificultades se multiplican. «El déficit de collidors profesionales es un problema y grave. No queda nadie que conozca el producto y los que trabajan a pie de campo no saben. La fruta que cogen la meten en la caja y eso aumenta muchísimo los costes», se quejaba el pasado mayo Jorge García Ballester, presidente de Asociex, la asociación de exportadores de fruta de Castellón.

7.000 empleos de manipulado

Aunque los collidors son mayoría en sector, lo que más demandan las ETT son perfiles para trabajar en el manipulado y envasado de cítricos, una actividad dominada mayoritariamente por mujeres y que en la provincia emplea a cerca de 7.000 personas «Es una actividad con poco relevo. Y la prueba es que el grueso de las trabajadoras que se quedaron en el paro tras el cierre de Peris Agost o Citrics de Nules encontraron empleo enseguida en otros almacenes», dicen los sindicatos.

Y, ¿qué salario recibe un collidor o un trabajador de manipulado? La remuneración del primero asciende este año a 11,64 euros a la hora. Los encajadores, que firmaron el convenio hace un año, cobran 9,96 euros brutos por hora ordinaria.