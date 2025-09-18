La Unió denuncia una cláusula abusiva del 3% en contratos de compraventa de cítricos

Nuevos quebraderos de cabeza para los productores de cítricos de Castellón. El aforo elaborado por la Conselleria de Agricultura para la nueva campaña confirma lo que ya era una sospecha: la recolección será una de las más bajas de la historia, debido a los efectos de la granizada del verano y la creciente necesidad de renovar arbolado.

Uno de los pocos efectos positivos de esta reducción de la cosecha es el aumento de los precios negociados entre agricultores y comercializadores, pero ahora la Unió pone el aviso sobre lo que considera posibles cláusulas abusivas en los contratos. La organización agraria reclama que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, "investigue de oficio algunas prácticas sistemáticas en los contratos de compraventa de cítricos que podrían vulnerar la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, tras su redacción vigente con la modificación de la Ley 16/2021".

Un porcentaje fijo

El secretario general de la Unió, Carles Peris, advierte de la existencia de "una cláusula del 3% que se descuenta a los productores en los contratos por parte de la práctica totalidad de empresas citrícolas y que se repite bajo distintas denominaciones, pero con un patrón coincidente. Se emplean términos como el de gastos de gestión, el concepto de mermas o también en forma de comisión, entre otros".

La Unió señala que, pese a tener nombres distintos, el importe siempre es del 3%. Algo que sugiere, a juicio de la organización, "la existencia de un mecanismo uniforme en el sector que, en la práctica, podría supuestamente encubrir pagos de correduría no declarados".

Petición de sanciones

En el caso de acreditarse la existencia de una infracción, se pide "la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores frente a las empresas comercializadoras responsables".

Para este colectivo, las prácticas denunciadas, "además de su posible incidencia en materia fiscal y de Seguridad Social, afectarían directamente al equilibrio de la cadena alimentaria y a los productores, pudiendo constituir cláusulas abusivas y contrarias a la normativa vigente".

Lo que dice la Ley

La Ley 12/2013, de 2 de agosto, en su redacción vigente tras la modificación introducida por la Ley 16/2021, establece en su artículo 9 el contenido mínimo obligatorio de los contratos alimentarios, prohibiendo cláusulas y estipulaciones que introduzcan costes no justificados o que no respondan a servicios efectivamente prestados.

El artículo 12 tres de la citada Ley prohíbe la destrucción de valor en la cadena alimentaria, estableciendo que en ningún caso el precio pactado podrá ser inferior a los costes efectivos de producción, y prohibiendo prácticas que trasladen injustificadamente costes o riesgos a otros operadores de la cadena.

Competencias de la AICA y normativa europea

De acuerdo con los artículos 23, 26 y 28 de la misma norma, corresponde a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) la instrucción y resolución de expedientes sancionadores en relación con posibles incumplimientos de las obligaciones establecidas en la Ley.

Asimismo, estas prácticas podrían ser contrarias a la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario, transpuesta al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 16/2021.

Peris pide investigar

Carles Peris indica que "resulta muy extraño que, tras analizar numerosos contratos de cítricos con empresas comercializadoras de reconocido prestigio, todas ellas repitan la imposición de conceptos económicos bajo distintas denominaciones, pero con un patrón coincidente del 3% en todos ellos. Por ello instamos a investigar estas prácticas que podrían ser abusivas y que se sancione si suponen una infracción".