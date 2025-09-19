Un agricultor de Castellón, salvado por la Justicia tras arruinarse debido al cambio en una subvención
Ha visto exonerada su deuda gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad
La mayor parte de procesos concursales que se tramitan en Castellón son de personas particulares, que no han podido hacer frente a sus obligaciones de pago por razones muy distintas. Desde hace años, existe el mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad, que permite la exoneración de este dinero en casos que pueden considerarse como justificados. Un ejemplo de ello está protagonizado por un agricultor de Castellón, que se vio en la ruina al querer acceder a una ayuda para el campo.
En el marco del Plan de Desarrollo Rural de la Unión Europea, este agricultor había obtenido la aprobación de subvenciones por valor de 55.000 euros. Confiado en la palabra institucional, adelantó una inversión de 25.000 euros. Pero cuando todo estaba hecho, el Gobierno cambió los requisitos y denegó la ayuda.
Deudas y exclusión financiera
La consecuencia fue una cadena de deudas que se agravó con la llegada de la pandemia. Sin ingresos suficientes para afrontar alquileres y gastos, se instaló en una dinámica insostenible. La puntilla llegó con la exclusión financiera: estar en un listado de morosos se convirtió en una condena social, cerrándole las puertas a cualquier empresa que pudiera contratarlo. De trabajador con proyectos pasó a invisible económico.
Esto le supuso más de 91.000 euros en deudas acumuladas con entidades privadas y públicas. Una cifra que diferentes organismos, entre ellos el propio Estado.
Reconocimiento judicial
Fue necesario un proceso judicial para revertir la situación. El juez reconoció que no había mala fe, sino un ciudadano arruinado por confiar en unas instituciones que cambiaron las reglas cuando ya había invertido. La exoneración llegó y, con ella, el alivio de poder empezar de nuevo.
José Domínguez Sánchez, portavoz de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, lo expresó con contundencia: "Cuando el propio Gobierno provoca el agujero económico de un ciudadano y después le exige pagar hasta el último céntimo, lo que está haciendo no es justicia ni economía: es traición a la confianza del pueblo".
Pero este caso no es solo una victoria personal. "Es una radiografía incómoda de nuestro sistema: el Gobierno pide confianza al ciudadano, pero cuando la confianza se rompe, lo único que defiende son los números de su recaudación. El valor de una deuda no es el papel timbrado que la contiene, sino la legitimidad que la sostiene. Y en este caso, esa legitimidad estaba rota desde el momento en que el Estado incumplió lo prometido", remarcan desde la asociación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos colegios de Castellón se cuelan en el 'top 30' español: estos son los mejores
- Empresas de medio mundo se interesan por la 'superclementina' XLO de la castellonense Bagu
- Castellón, en alerta amarilla de nuevo por tormentas y lluvias
- El fin del verano trae bajada de temperaturas en Castellón... y lluvia
- Smalticeram compra una veterana empresa de Onda
- Alerta amarilla por lluvias este domingo en Castellón
- ¿Quieres trabajar en la naranja? Las empresas de Castellón lanzan decenas de ofertas y cada vez hay menos aspirantes
- La nueva fiebre del oro se apodera de los inversores y ahorradores de Castellón