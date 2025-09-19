La Cámara de Comercio de Castellón acoge la III edición del Congreso de Energía con empresas líderes del panorama nacional

La Cámara de Comercio de Castellón celebrará el próximo 30 de septiembre en su sede, la tercera edición del Congreso de Energía, con el apoyo financiero del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i).

Un encuentro que se consolida como cita de referencia para el sector energético. La jornada reunirá a directivos, técnicos y profesionales de compañías líderes a nivel nacional, con el objetivo de analizar los grandes retos y oportunidades de la transición energética y debatir uno de los temas que serán novedad este año: el nuevo Nuevo Real Decreto-ley 7/2025 “Postapagón”. Este año, como novedad, el evento contará con un espacio para start-ups del sector.

Imagen de asistentes al congreso del año pasado. / Paco Poyato

Temáticas clave

Durante la sesión, que tendrá lugar de 9:30 a 13:30 horas en el Salón de Plenos de la Corporación, se abordarán cuestiones de máxima actualidad: Nuevo Real Decreto-ley 7/2025 “Postapagón”, planificación de redes eléctricas, centros de datos energéticos, almacenamiento y gestión inteligente de la demanda, así como el impulso de las comunidades solares.

Ponencia inaugural

La ponencia inaugural correrá a cargo de Guillermo Raga (i-DEIberdrola), con la intervención titulada “Nueva planificación de las redes eléctricas: claves para garantizar el suministro y la transición energética”.

Ponentes y empresas participantes

El congreso contará con la participación de directivos y expertos de destacadas compañías energéticas, que compartirán su visión sobre el futuro del sector. Contaremos con Naturgy a través de la participación de Sergio P. Mas, Delegado del Mercado Industrial y Empresas Levante, con Iberdrola a través de Enrique Planells, Delegado de Grandes Clientes y AAPP en la Comunidad Valenciana y Murcia y con AXPO Iberia a través Ignacio Soneira, Director General de la compañía. Esta mesa será moderada por Julio Masid, Director General de Obremo.

La consultora energética NxN participará con una ponencia sobre datacenters a cargo de Rafael García, Datacenters. IP Network, Peering.

La jornada contará con los mejores especialistas sobre el tema. / Paco Poyato

Novedad: Espacio “Power Talks”

Como novedad de esta edición, el congreso incorpora el espacio “Power Talks”, dedicado a talentos y start-ups, en el que 5 profesionales emergentes presentarán sus innovadores proyectos que están transformando el sector energético. Entre ellas participarán Tornasol Energy, especializada en kits solares plug & play para autoconsumo; Instalzeco Cero Emisiones, experta en soluciones integrales de instalación fotovoltaica; EV Energía, dedicada a infraestructuras de recarga y gestión de la movilidad eléctrica; Abervian, compañía castellonense que desarrolla soluciones tecnológicas para optimizar el consumo y la eficiencia energética; e ImpactE, enfocada en análisis de datos y optimización energética para comunidades y empresas.

Asimismo, la jornada incluirá un café-networking diseñado para favorecer la creación de sinergias y nuevas colaboraciones entre los asistentes.

Un encuentro para inspirar y conectar

El Congreso de Energía de Castellón se consolida como un foro abierto al diálogo y la innovación, en el que empresas, instituciones y profesionales tienen la oportunidad de intercambiar ideas, establecer alianzas y anticipar los retos de la transición energética.

Este evento representa una convergencia única entre la tecnología, la digitalización y la visión del futuro energético, todo ello teniendo en cuenta el contexto empresarial de nuestra provincia.

Cómo inscribirse

Para asistir al evento es requisito la inscripción a través de su web: https://congresoenergiacastellon.com/

Las plazas son limitadas y la inscripción gratuita.

Consulta el programa completo en la web o redes sociales de Cámara Castellón.