El castellonense Alberto Fabra (PP) deja la Comisión de Defensa del Congreso por el vínculo de su hijo con Escribano

El diputado del PP y 'expresident' de la Generalitat, el castellonense Alberto Fabra, ha confirmado este viernes que dejará la Comisión de Defensa del Congreso, cuya presidencia ocupa desde el inicio de la legislatura, para evitar un posible "conflicto de intereses", pues Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa del sector, ha comprado la compañía en la que trabaja uno de sus hijos.

Fabra ha señalado en declaraciones a la prensa tras asistir a un desayuno informativo que la decisión de dejar la comisión ha sido propia tras hablar con su partido, pues no quiere que su cargo de presidente de este órgano interfiera de ningún modo con el programa de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.

"Creo que eso puede generar un conflicto de intereses, de manera que me echo al lado para que haya otro compañero", ha explicado el que fuera 'president' de la Generalitat Valenciana entre 2011 y 2015, tras desvelar El Confidencial que dejaría el cargo por sus vínculos familiares con Escribano Mechanical & Engineering.

Renunciará a los 1.646 euros de suplemento

Pese a dejar la Comisión de Defensa, Fabra mantendrá el acta de diputado, según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press. El 'popular' recibe una remuneración mensual de 6.960 euros, de los que 1.646 euros corresponden al suplemento que le corresponde por ser presidente de la comisión.

EM&E tiene un 14,3% del capital de Indra, cuyo presidente es Ángel Escribano. De hecho ya es el segundo mayor accionista de la empresa sólo por detrás de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que tiene un 28%.

Indra ha constituido una comisión independiente y ha aprobado un protocolo específico para estudiar en profundidad la posible adquisición de EM&E, con el propósito de gestionar correctamente los conflictos de interés derivados de la vinculación familiar de Ángel y Javier Escribano tanto en Indra como en EM&E.