El Gobierno anuncia en Castellón la reactivación de la Cátedra de Memoria Democrática de la UJI

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, anunció ayer en la Llotja del Cànem (Universitat Jaume I) la posibilidad de reactivación de la Cátedra de Memoria Democrática de la UJI mediante una financiación por parte del Gobierno de España. "La iniciativa permitirá recuperar una línea académica y de transferencia de conocimiento que se paralizó por falta de financiación por parte de la Diputación de Castellón", señalaron fuentes de la delegación del Gobierno en Castellón.

El anuncio se efectuó en el marco de las jornadas Vidas de exilio, itinerarios de retorno, organizadas por la UJI, que el secretario de Estado inauguró ayer acompañado de la Secretaria General de la UJI, Cristina Pauner Chulvi y el coordinador de las jornadas, Vicent Sanz Rozalén.

Recuperar una línea de trabajo "imprescindible"

Martínez López destacó que "la Cátedra de Memoria Democrática es una herramienta estratégica para investigar, enseñar y difundir los valores democráticos y los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Su reactivación garantiza la continuidad universitaria de una línea de trabajo imprescindible que ya se había iniciado en la provincia de Castellón".

Durante su intervención, Martínez también ha explicado que la conmemoración de los 50 años de democracia responde a que en 1975 España inició el proceso de transición hacia las libertades, un camino que culminó con las primeras elecciones libres en 1977 y la Constitución de 1978. Por ello, el Gobierno ha articulado el programa España en Libertad. 50 años, que recuerda ese inicio (1975) y el éxito colectivo de consolidar un país democrático, plural y próspero.

Jornada con especialistas en Castelló

El experto añadió: "Celebramos 50 años de democracia porque en 1975 España emprendió la senda de la libertad que nos llevó a las elecciones de 1977 y a la Constitución de 1978. Es una memoria que nos une, refuerza nuestros consensos cívicos y nos compromete con los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

La jornada Vidas de exilio, itinerarios de retorno se inauguró ayer y prosigue hoy en la Llotja del Cànen. La cita ha reunido a especialistas de distintas universidades para abordar la experiencia del exilio republicano, sus itinerarios de retorno y la vigencia social de estas memorias.