Magic World abre el resort a visitantes, acercando la tradición del Oktoberfest a Oropesa del Mar.

El espíritu bávaro aterriza en la costa mediterránea. Magic World organiza su propio Oktoberfest, abierto no solo a los huéspedes del resort, sino también a todo aquel que quiera disfrutar de esta celebración en un entorno único junto al mar.

Durante casi mes y medio, el Magic Hall (situado detrás del hotel Pontiana Thalasso) se transformará en un espacio que recrea la auténtica tradición alemana: música en directo, concursos, juegos, gastronomía típica y, por supuesto, cerveza y productos importados directamente de Alemania. Pretzels recién horneados, salchichas, codillo y otras delicias acompañarán una programación que busca trasladar al público la esencia de Múnich sin salir de Oropesa del Mar.

El Oktoberfest de Magic World está concebido como una celebración para toda la familia. Pequeños y mayores encontrarán su lugar en un ambiente alegre y participativo, con actividades pensadas para cada edad: desde concursos y juegos familiares hasta actuaciones musicales y propuestas gastronómicas que harán las delicias de todos. Un espacio donde compartir momentos entrañables y vivir una tradición centenaria juntos.

“Queremos que tanto nuestros clientes como los vecinos y visitantes de la zona vivan de primera mano una experiencia cultural distinta, divertida y llena de sabor”, explican desde la dirección de operaciones del resort. “No se trata solo de una fiesta, sino de compartir una tradición que cada año une a millones de personas en todo el mundo.”

Las entradas están disponibles a un precio muy especial:

Entrada adulto + consumición: 10€

Entrada niño (hasta 16 años) + consumición: 5€

Menú Oktoberfest: 25€ adultos / 18€ niños

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada a través de la web oficial Magic World Resort.

Con esta iniciativa, Magic World refuerza su vocación de convertirse en un espacio de encuentro cultural y de ocio, ofreciendo propuestas que van más allá de sus instalaciones hoteleras y que invitan a todos a participar de una celebración única en la provincia de Castellón.

Como parte de su firme compromiso con el destino, Grupo Fuertes y Magic Hotel Group trabajan firmemente para desestacionalizar el turismo en la provincia de Castellón, impulsando la apertura de instalaciones en otoño e invierno y favoreciendo así un empleo más estable fuera de la temporada de verano. Esta apuesta se alinea con el recién presentado Plan Estratégico de Turismo 2025–2027, respaldado por la Universitat Jaume I y el Patronato Municipal, que persigue consolidar Castellón como un destino de calidad permanente gracias al turismo familiar, gastronómico, cultural y activo. En este contexto, propuestas accesibles y auténticas como el Oktoberfest de Magic World no solo contribuyen a dinamizar la economía y enriquecer la oferta local, sino que también refuerzan la posición de la provincia como un lugar atractivo más allá de la temporada estival.