El fin del verano trae bajada de temperaturas en Castellón... y lluvia
Predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
El verano se despide en Castellón con un giro meteorológico que rompe la tónica de calor estable de las últimas semanas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa un cambio de tendencia que traerá consigo nubes, descensos térmicos y precipitaciones tras una larga racha de jornadas soleadas.
Este viraje atmosférico no será brusco, pero sí lo suficiente como para dejar atrás las temperaturas sofocantes. El ambiente se volverá más fresco, especialmente durante las noches y primeras horas de la mañana, marcando el inicio de un periodo más inestable.
Será este domingo cuando Castellón reciba las primeras lluvias, acompañadas de un notable descenso de las temperaturas. El tramo horario en el que habrá que usar el paraguas, atendido al modelo de probabilidad de precipitaciones, es entre las 12.00 y las 18.00 horas, cuando las probabilidades van del 85% del litroal sur al 100% de Els Ports.
Temperaturas
Respecto a las temperaturas, el descenso será gradual en Castellón. El próximo miércoles, por ejemplo, las máximas en la costa no superarán los 25 grados, mientras que en el entorno del Penyagolosa no subirán de los 18. Asimismo, las mínimas caerán de manera perceptible, poniendo fin a las noches tropicales.
El contraste con la bonanza de las últimas semanas será patente: la sensación térmica descenderá y el aire más fresco reforzará la impresión de que el verano se despide definitivamente.
La previsión de Aemet cara a los próximos días en Castellón es la siguiente:
- Dos colegios de Castellón se cuelan en el 'top 30' español: estos son los mejores
- Empresas de medio mundo se interesan por la 'superclementina' XLO de la castellonense Bagu
- Castellón, en alerta amarilla de nuevo por tormentas y lluvias
- Smalticeram compra una veterana empresa de Onda
- Alerta amarilla por lluvias este domingo en Castellón
- ¿Quieres trabajar en la naranja? Las empresas de Castellón lanzan decenas de ofertas y cada vez hay menos aspirantes
- La nueva fiebre del oro se apodera de los inversores y ahorradores de Castellón
- Los 'collidors' rascan 1,38 euros más al día para la nueva campaña citrícola