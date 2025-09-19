El fin del verano trae bajada de temperaturas en Castellón... y lluvia

El verano se despide en Castellón con un giro meteorológico que rompe la tónica de calor estable de las últimas semanas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa un cambio de tendencia que traerá consigo nubes, descensos térmicos y precipitaciones tras una larga racha de jornadas soleadas.

Este viraje atmosférico no será brusco, pero sí lo suficiente como para dejar atrás las temperaturas sofocantes. El ambiente se volverá más fresco, especialmente durante las noches y primeras horas de la mañana, marcando el inicio de un periodo más inestable.

Será este domingo cuando Castellón reciba las primeras lluvias, acompañadas de un notable descenso de las temperaturas. El tramo horario en el que habrá que usar el paraguas, atendido al modelo de probabilidad de precipitaciones, es entre las 12.00 y las 18.00 horas, cuando las probabilidades van del 85% del litroal sur al 100% de Els Ports.

Probabilidad de precipitación en Castellón el domingo entre las 12.00 y las 18.00 horas. / Aemet

Temperaturas

Respecto a las temperaturas, el descenso será gradual en Castellón. El próximo miércoles, por ejemplo, las máximas en la costa no superarán los 25 grados, mientras que en el entorno del Penyagolosa no subirán de los 18. Asimismo, las mínimas caerán de manera perceptible, poniendo fin a las noches tropicales.

El contraste con la bonanza de las últimas semanas será patente: la sensación térmica descenderá y el aire más fresco reforzará la impresión de que el verano se despide definitivamente.

La previsión de Aemet cara a los próximos días en Castellón es la siguiente: