Aemet eleva a naranja la alerta por lluvias en una zona de Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya había advertido que el domingo iba a ser un día lluvioso en Castellón. No en vano, había activado la alerta amarilla en todo el territorio provincial.

Sin embargo, la constente actualización de las previsiones ha hecho que durante la mañana del sábado se haya elevado a naranja la alerta en una zona de Castellón, donde se pueden alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en el plazo de solo una hora.

Alerta naranja

Este aviso afecta, en concreto, al litoral norte provincial y estará activo desde las 12.00 hasta las 22.00 horas.

Esta actualización no afecta al resto del territorio, donde se esperan lluvias que pueden alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Tiempo en la Comunitat

La Comunitat Valenciana ha arrancado este sábado con intervalos matinales de nubes bajas, que tenderán a poco nubosos durante la mañana y aumentarán a nuboso en el interior, en cuya mitad norte no se descarta algún chubasco por la tarde, ocasionalmente acompañado de tormenta.

En cuanto a las temperaturas, no se prevén cambios. Por provincias, en la de Castellón, los termómetros anotarán 30º de máxima en Castelló de la Plana, 29º en la Vall d'Uixó, 28º en Vinaròs y 26º en Morella. Las mínimas oscilarán entre los 15º de Morella y los 21º de Vinaròs.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días: