Alud de quejas en colegios e IES de Castellón por el calor extremo en horario lectivo

Aulas, no saunas. Es la queja masiva de cientos de padres y estudiantado desde Infantil a Bachiller, Artes y Conservatorio por el calor extremo en las clases, en un inicio de curso en el que las temperaturas han llegado en la provincia a los 34º. Y eso que la normativa señala que, a partir de los 27º, el profesor, o la dirección del centro puede parar la clase.

Desde la Federació d’Ampes Castelló Penyagolosa, que aglutina 260 asociaciones de familias de Castellón, su presidente, Pep Albiol, apunta a «muchas consultas y quejas de familias en las últimas dos semanas, con chavales mareados en clase, alguna lipotimia leve en el recreo, sin ningún sistema de refrigeración, ni aire ni ventiladores en la mayoría de los centros». Es un tema que, «en plena emergencia climática, con temperaturas cada vez más elevadas con un verano que se alarga ya al periodo lectivo y una primavera que comienza antes hay que solucionar desde ya». «Urge», señala.

Campaña 'Aulas, no saunas'. / Mediterráneo

Urgen un plan integral

Muchas Ampa quieren colaborar, con la financiación de ventiladores, pero no les dejan o se lo ponen muy difícil por la seguridad del alumnado. «Adecuar centros, muchos con necesidades más estructurales, para el calor debe ser una prioridad», señala, apuntando, como dice la campaña que ya es viral, que «los centros educativos son los únicos edificios públicos sin climatizar y que además alojan a población vulnerable a las altas temperaturas», apunta Albiol.

Y reclama «un plan integral, para actuar más a largo plazo», y «más allá de las actuaciones que algunos ayuntamientos prevén realizar en la creación de refugios climáticos en los colegios», como en Castelló u Onda.

Niños acalorados en el patio de un colegio.- / Pilar Cortes

Conselleria reacciona

Tras las críticas, no solo en Castellón, sino en toda la Comunitat -ayer una alumna de Alicante fue trasladada en ambulancia al hospital tras sufrir una lipotimia por calor en su instituto- el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, avanzó que «Educación trabaja en un Plan de Confort Térmico, pendiente desde 2018, con un plan diagnóstico centro a centro que marcará cada una de las necesidades».