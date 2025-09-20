Aumenta el colapso en los juicios por despido en Castellón: ya hay esperas de dos años

La sobrecarga de casos por resolver es un problema repetido en numerosas ocasiones cada vez que se hace referencia al estado de la justicia en Castellón. Desde hace años se solicitan nuevos juzgados repartidos en la provincia, además de refuerzos en áreas como Mercantil, que cuenta con un único órgano en la provincia.

Hasta ahora, los juzgados de lo Social, que se encargan de deliberar sobre demandas relacionadas con el ámbito laboral, se quedaban al margen de este colapso, pero hay voces que advierten de un fuerte incremento de las demoras a la hora de dar fecha para un juicio.

La presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Castellón, Amparo Máñez, advierte de la saturación que están alcanzando los cinco juzgados de lo Social que hay en la provincia. "Los plazos se están alargando, y en algunos casos hemos detectado que hay señalamientos fijados para el segundo semestre de 2027", apunta. Esto supone dos años de espera para tener una resolución, a lo que habría que sumar el tiempo para la sentencia, la ejecución de la resolución judicial o, incluso, la interposición de recursos posteriores.

Retrasos crecientes

"Es una situación que afecta a los trabajadores y a todo el mundo que está relacionado con estos casos, y eso que las demoras en Valencia y Alicante son mucho mayores", detalla Máñez. Hace apenas un año, estas demoras eran de unos nueve meses en la provincia, y no hace tantos años, "apenas eran de dos meses".

Este empeoramiento genera incertidumbre a la hora de determinar la indemnización que le corresponde a un trabajador que se ha quedado sin empleo, y que no está de acuerdo con las condiciones de su salida. "Pueden recibir las prestaciones de paro, pero se puede dar el caso de que alguien quiera establecer un negocio por su cuenta y pedir el pago único; si está un año de espera, no puede llevarlo adelante hasta que no haya una sentencia", aclara.

Impacto en los trabajadores

También supone una contrariedad para aquellos casos con indemnizaciones elevadas, cuando alguien ha estado trabajando muchos años en una compañía y acumula una considerable cantidad de dinero. Como solución a estos retrasos, Máñez apunta a las conciliaciones previas, en los servicios de mediación y arbitraje laboral (SMAC). "Cuantos más acuerdos se alcancen en estos lugares, menos se colapsa el sistema judicial". El de Castellón "funciona con fluidez, aunque en Valencia ya hay citas a tres meses vista".

La provincia ha mejorado las cifras de afiliación y empleo, pero también la conflictividad laboral. El último trimestre de 2024 se ingresaron 598 demandas por despido, y en el primer trimestre de este año, 560. Son las cifras más altas desde que hay registros en Castellón.

Congreso en octubre

El colapso judicial no es la única preocupación de los graduados sociales. Hay otras cuestiones que se debatirán el próximo 2 de octubre en la Cámara de Comercio, en la primera edición del congreso laboralista que se celebrará en Castellón. "Será la primera vez que organicemos un acto de estas características, en coincidencia con el 50º aniversario de nuestro colegio provincial", menciona su presidenta.

Hasta ahora ya cuentan con la confirmación de más de un centenar de asistentes, que conocerán las últimas adaptaciones legislativas en aspectos como las incapacidades permanentes. "Entre las preocupaciones de los colegiados está la problemática con las citas de extranjería, que nos consta que se trabaja por solucionarlo, o la necesidad de tener una desconexión digital", enumera. Explica que hay organismos públicos que envían notificaciones de trámites en cualquier momento del día, incluidos fines de semana, lo que impide la adecuada conciliación.