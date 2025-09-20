Castellón sufre un repunte de delitos sexuales y alcanza su cifra más alta

Los delitos contra la libertad sexual tienen en jaque a las autoridades. Las campañas de concienciación y los cambios en la legislación no parecen haber dado con la tecla para reducir los casos en nuestro país. A ello se le suma la complejidad de controlar a las personas vigiladas por violencia machista, como ha puesto de manifiesto la reciente polémica sobre los fallos de funcionamiento en las pulseras antimaltrato. Castellón no es ajena a esta realidad: en 2024 experimentó un repunte en los delitos sexuales, después de un 2023 con los datos a la baja.

Con 62 casos, 57 de ellos cometidos por adultos y cinco por menores, la provincia sufre un nuevo récord de delitos sexuales, como desvelan las cifras aportadas desde el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta manera, se bate la marca de 2022, cuando se registraron 53 delitos (47 cometidos por adultos y seis por menores).

Cifras provinciales

De las últimas cifras aportadas, destaca un aspecto favorable, como es el estancamiento de casos protagonizados por menores. Se contabiliza un delito menos.

En cuanto al número de condenados, hay 42 adultos en la provincia, seis menos que en 2023, y cerca de los 43 contabilizados en el récord de 2022. Entre los menores castellonenses, son cuatro los declarados culpables en 2024, frente a los seis del ciclo anterior.

Penas y condenas

También se detecta un incremento en el número de penas. Las condenas contra adultos por delitos sexuales se elevan a 163, que son 42 más respecto al año anterior. Entre los menores, las medidas adoptadas fueron ocho, las mismas respecto a 2023.

La evolución de la provincia no es ajena a las cifras generales. En el pasado año, los condenados en España registraron las cifras más elevadas desde 2017, con 3.936 personas. De todas las acciones que fueron objeto de condena en España, nueve de cada diez fueron realizadas por hombres.

Una lacra generalizada

Dentro de la tipología de delitos destacan las agresiones sexuales, que cuentan con las violaciones como supuesto de mayor gravedad. Aunque también se da un fuerte repunte de trata de seres humanos, donde se detecta una subida del 249%.

En la Comunitat Valenciana también se batió la cifra más elevada en esta tipología de delito, con 508 condenados adultos, un 41% más que en el pasado año. A diferencia de Castellón, en el conjunto del territorio autonómico se disparan los condenados menores de edad, con 82 casos, 20 más que en 2023.

Otros delitos en Castellón

La suma de todos los delitos cometidos en 2024 en Castellón —no solo los sexuales— muestra la cifra de condenados más alta del último lustro, con 4.076 casos registrados por el INE entre la población adulta. Supone un aumento del 4,23% respecto al año anterior. El 70% fueron cometidos por personas de nacionalidad española, aunque se detecta un incremento de los delitos cometidos por extranjeros: en 2024 fueron 1.271, con una subida anual del 12,48%.

En cambio, entre los menores hay una disminución de casos, gracias a la población extranjera, que baja de 62 a 41 casos. Entre los menores nacionales, hay 199 delitos, los mismos que en el año precedente.

Procedencia de los condenados extranjeros

Entre los delitos cometidos por extranjeros adultos en Castellón, los protagonizados por ciudadanos de la Unión Europea (sin contar España) son los más numerosos, con 741 casos. Les siguen las personas procedentes de África (577) y de América (513). Los asiáticos apenas suman 24 y, de nuevo, no hay ninguno cometido por individuos de Oceanía.